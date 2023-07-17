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Железнодорожное сообщение на Крымском мосту возобновлено

17 июля 2023, 06:34
Фото: 1MI
Железнодорожное сообщение на Крымском мосту возобновлено
Железнодорожное сообщение на Крымском мосту смогли восстановить, сообщили местные власти.

Власти Крыма смогли восстановить железнодорожное сообщение на Крымском мосту. Первым отправился поезд № 178 «Симферополь — Москва». Он начал путь со станции Керчь Южная — Новый парк в 08:34 мск.

В министерстве транспорта заверили, что принимают все необходимые меры для восстановления графика движения поездов.

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Проехать же по мосту на машине все еще невозможно. Там работают экстренные службы. Водителей просят ехать по альтернативному сухопутному маршруту через Запорожскую область.

Для проезда при себе необходимо иметь паспорта, документы на автомобиль. Если в машине находятся дети, родители должны предоставить их свидетельства о рождении.

Ранее появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту.

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