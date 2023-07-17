Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Согласно прогнозу синоптиков, с 17 по 18 июля в Ростовской области ожидаются кратковременные дожди с ветром скоростью до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться от +15 до 20 градусов, а на севере опустится до +11. Днем воздух прогреется до +25-33 градусов.
Однако уже в среду, 19 июля, погодные условия ухудшатся, метеорологи прогнозируют южанам дожди, грозы и град с шквалистым ветром скоростью до 17 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +22 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше +33 градусов.
Во время непогоды дончанам рекомендуется соблюдать бдительность и осторожность, избегать аварийных деревьев или конструкций, способных обрушиться под порывом ветра или ударами градин.
Ранее в Ростове выпала десятидневная норма осадков.