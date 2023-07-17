Однако уже в среду, 19 июля, погодные условия ухудшатся, метеорологи прогнозируют южанам дожди, грозы и град с шквалистым ветром скоростью до 17 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +22 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше +33 градусов.