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Жителей Ростовской области ожидают аномальные ночные холода до 20 июля

17 июля 2023, 14:59
Фото: pxhere.com
Жителей Ростовской области ожидают аномальные ночные холода до 20 июля
В Ростовской области жителей ожидают дожди и ночные похолодание до +11 градусов, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, с 17 по 18 июля в Ростовской области ожидаются кратковременные дожди с ветром скоростью до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться от +15 до 20 градусов, а на севере опустится до +11. Днем воздух прогреется до +25-33 градусов.

Однако уже в среду, 19 июля, погодные условия ухудшатся, метеорологи прогнозируют южанам дожди, грозы и град с шквалистым ветром скоростью до 17 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +22 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше +33 градусов.

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Во время непогоды дончанам рекомендуется соблюдать бдительность и осторожность, избегать аварийных деревьев или конструкций, способных обрушиться под порывом ветра или ударами градин.

Ранее в Ростове выпала десятидневная норма осадков.

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