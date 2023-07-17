Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Напомним, в ночь на 17 июля с помощью ракет и БПЛА была совершена атака на Крымский мост. Погибли два человека, девушка подросток ранена.
В результате взрыва было повреждено дорожное покрытие, поэтому на мосту перекрыли автомобильное движение. Автомобилистам предложили альтернативные маршруты для проезда.
По словам жительницы Крыма, паники после случившегося у отдыхающих нет. Переживают те, кто только собирался ехать на территорию региона.
«В Краснодарском крае явно будет аншлаг, несмотря на непогоду. Потому что многие туристы сейчас поедут туда», — говорит женщина.
Кроме того, крымчанка опровергла «вбросы в соцсетях и мессенджерах» о том, что в пляжи региона закрыты, а АЗС и прилавки магазинов опустошены.
Она также добавила, что общая политическая ситуация в любом случае влияет на туристический поток в Крым — людей по сравнению с прошлым годом стало меньше минимум вдвое.
Ранее ростовские футболисты, которые оказались на Крымском мосту во время атаки, рассказали подробности случившегося.