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Жительница Таганрога и таролог из Кубани возмутились «раннему» взрыву Крымского моста

17 июля 2023, 15:35
Фото: pxhere.com
Жительница Таганрога и таролог из Кубани возмутились «раннему» взрыву Крымского моста
Жительница Ростовской области возмутилась, что не смогла доехать в Крым с подружкой-тарологом из-за взрыва моста, видео появилось в Telegram-каналах.

Напомним, ночью 17 июля по Крымскому мосту совершили атаку украинскими беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара, их дочь осталась в живых, но находится в медучреждении, где ей оказывают необходимую помощь.

И хотя большинство россиян сочувствуют девочке, оставшейся сиротой, в Telegram-канале «Вести» появилось видео, на котором две туристки жалуются, что украинские террористы не могли подождать со взрывом еще один лишний час.

Таролог из Краснодарского края и ее безработная подруга из Таганрога, по данным СМИ, отправлялись на отдых, но не успели — перед их автобусом произошел взрыв.

Видео: Telegram-канал «Вести»

Южанки посетовали, что вынуждены остаться в Тамани, где нет жилья, но они рады приключениям, а трудности с проездом вызвали у них только смех.

После жалоб в историях девушки закрыли свои профили в запрещенной на территории Российской Федерации соцсети. Позже туристки записали видео с извинениями, сообщив, что на момент записи истории они не знали подробностей трагедии.

«Ни стыда, ни совести», «Одна из них гадалка и не смогла нагадать себе, какой будет её поездка в Крым», — прокомментировали происходящее ростовчане.

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