Жительница Таганрога и таролог из Кубани возмутились «раннему» взрыву Крымского моста

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Напомним, ночью 17 июля по Крымскому мосту совершили атаку украинскими беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара, их дочь осталась в живых, но находится в медучреждении, где ей оказывают необходимую помощь.
И хотя большинство россиян сочувствуют девочке, оставшейся сиротой, в Telegram-канале «Вести» появилось видео, на котором две туристки жалуются, что украинские террористы не могли подождать со взрывом еще один лишний час.
Таролог из Краснодарского края и ее безработная подруга из Таганрога, по данным СМИ, отправлялись на отдых, но не успели — перед их автобусом произошел взрыв.
Южанки посетовали, что вынуждены остаться в Тамани, где нет жилья, но они рады приключениям, а трудности с проездом вызвали у них только смех.
После жалоб в историях девушки закрыли свои профили в запрещенной на территории Российской Федерации соцсети. Позже туристки записали видео с извинениями, сообщив, что на момент записи истории они не знали подробностей трагедии.
«Ни стыда, ни совести», «Одна из них гадалка и не смогла нагадать себе, какой будет её поездка в Крым», — прокомментировали происходящее ростовчане.