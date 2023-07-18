Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Адвокат рассказывает, что после того, как Елену Золотареву и Татьяну Юрову лишили статуса судей, появилась возможность применить к ним меру пресечения.
«Однако на месте судьи, из соображений гуманности, я бы все-таки избрал для Золотаревой домашний арест, а не СИЗО. Ведь она женщина, ей — 64 года», — делится мнением Евгений Беркович.
Собеседник предполагает, что Золотареву и Юрову поместили в СИЗО потому, что они не признают своей вины. Если бы признали, то, по словам адвоката, их, скорее всего, отправили под домашний арест.
«По преступлению о взятках в особо крупном размере, лишение свободы им грозит в любом случае. Разве что если они признаются, раскаются, может, дадут признательное показание на других лиц, тогда возможно какое-то смягчение их участи и перевод под домашний арест до суда. Состояние здоровья действует точно также. Очевидно, что Золотарева предчувствовала, что ее хотят поместить под стражу. Поэтому и совершила суицидальную попытку», — резюмирует эксперт.