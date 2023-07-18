«По преступлению о взятках в особо крупном размере, лишение свободы им грозит в любом случае. Разве что если они признаются, раскаются, может, дадут признательное показание на других лиц, тогда возможно какое-то смягчение их участи и перевод под домашний арест до суда. Состояние здоровья действует точно также. Очевидно, что Золотарева предчувствовала, что ее хотят поместить под стражу. Поэтому и совершила суицидальную попытку», — резюмирует эксперт.