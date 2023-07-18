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Адвокат Беркович рассказал, какой срок грозит арестованным ростовским судьям

18 июля 2023, 17:08
Фото: 1MI
Адвокат рассказал, какой срок грозит арестованным ростовским судьям
Бывшей главе Ростовского облсуда Елене Золотаревой и ее заместителю Татьяне Юровой грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил RostovGazeta экс-прокурор, кандидат юридических наук, адвокат Евгений Беркович.

Адвокат рассказывает, что после того, как Елену Золотареву и Татьяну Юрову лишили статуса судей, появилась возможность применить к ним меру пресечения.

«Однако на месте судьи, из соображений гуманности, я бы все-таки избрал для Золотаревой домашний арест, а не СИЗО. Ведь она женщина, ей — 64 года», — делится мнением Евгений Беркович.

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Собеседник предполагает, что Золотареву и Юрову поместили в СИЗО потому, что они не признают своей вины. Если бы признали, то, по словам адвоката, их, скорее всего, отправили под домашний арест.

«По преступлению о взятках в особо крупном размере, лишение свободы им грозит в любом случае. Разве что если они признаются, раскаются, может, дадут признательное показание на других лиц, тогда возможно какое-то смягчение их участи и перевод под домашний арест до суда. Состояние здоровья действует точно также. Очевидно, что Золотарева предчувствовала, что ее хотят поместить под стражу. Поэтому и совершила суицидальную попытку», — резюмирует эксперт.

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