«Африка. Вместе в будущее»: культурный обмен на фестивале в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Гостей фестиваля ждет насыщенная программа, призванная ознакомить петербуржцев и гостей Северной столицы со всей палитрой африканской культуры: от традиционной кухни до современного искусства. Об этом пишет gorod55.
«Для полноценного развития российско-африканских отношений необходимо налаживать и укреплять человеческие связи», — отметил Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате «Россия — Африка». Кобяков подчеркнул, что общие культурные ценности способствуют объединению народов и создают фундамент для долгосрочных отношений, построенных на доверии и дружбе. Он также заявил, что руководство России всецело поддерживает проекты, цель которых заключается в выстраивании межкультурного диалога, и верит, что такие проекты станут доброй традицией в будущем.
C 25 по 28 июля в ходе культурно-просветительского фестиваля «Африка. Вместе в будущее» на площадке киностудии «Ленфильм» будут проводиться Дни африканской культуры и кино. Программа мероприятия включает фотовыставки, концерты африканских исполнителей, современную африканскую поэзию, тематические лекции, круглые столы, демонстрацию кинофильмов.
26–29 июля в Центральном выставочном зале «Манеж» для посетителей откроют выставку «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки». Среди более чем 300 представленных на выставке предметов искусства — живопись, скульптура, фотография, в том числе 9 видеоработ и 3 масштабные инсталляции, созданные специально для этого проекта.
29 июля на Московской площади будет проводиться фестиваль «Ритмы Африки», включающий лекции, мастер-классы и музыкальную программу.
Помимо этого, одновременно с проведением второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» будет работать гастрономический проект «Звезды Африки». Благодаря ему жители и гости Санкт-Петербурга ознакомятся с лучшими традиционными блюдами Африканского континента. Попробовать блюда можно будет более чем в 40 ресторанах Санкт-Петербурга.
Роль организатора второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» выполняет Фонд Росконгресс.