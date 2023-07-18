«Африка. Вместе в будущее»: культурный обмен на фестивале в Санкт-Петербурге

«Для полноценного развития российско-африканских отношений необходимо налаживать и укреплять человеческие связи», — отметил Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате «Россия — Африка». Кобяков подчеркнул, что общие культурные ценности способствуют объединению народов и создают фундамент для долгосрочных отношений, построенных на доверии и дружбе. Он также заявил, что руководство России всецело поддерживает проекты, цель которых заключается в выстраивании межкультурного диалога, и верит, что такие проекты станут доброй традицией в будущем.