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Автобусы из Ростова в Крым будут следовать через паромную переправу

18 июля 2023, 13:20
Фото: Aleksander Kaasik/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Автобусы из Ростова в Крым будут следовать через паромную переправу
Из Ростовской области автобусы будут временно попадать в Крым через паромную переправу из-за совершенного ранее теракта, сообщили в Минтранспорта региона.

Напомним, что из-за врезавшихся в мост беспилотников перекрывали по нему движение. В понедельник перестали ездить автобусы из донского региона в сторону Крыма, но теперь движение возобновили.

«Автобусы по регулярным маршрутам пользуются переправой, заказные следуют по альтернативному маршруту — сухопутному коридору», — сообщили «Интерфаксу» в министерстве.

Эксперт предположил, откуда был нанесен удар по Крымскому мосту
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Добавим, что для атаки использовали украинские беспилотники и в результате теракта погибли два человека. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее эксперт предположил, откуда был нанесен удар по Крымскому мосту.

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