Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Напомним, что из-за врезавшихся в мост беспилотников перекрывали по нему движение. В понедельник перестали ездить автобусы из донского региона в сторону Крыма, но теперь движение возобновили.
«Автобусы по регулярным маршрутам пользуются переправой, заказные следуют по альтернативному маршруту — сухопутному коридору», — сообщили «Интерфаксу» в министерстве.
Добавим, что для атаки использовали украинские беспилотники и в результате теракта погибли два человека. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее эксперт предположил, откуда был нанесен удар по Крымскому мосту.