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Банк ДОМ. РФ поддержит строительство круглогодичных модульных гостиниц

18 июля 2023, 09:39
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ запустил кредитный продукт для создания всесезонных быстровозводимых модульных гостиниц. Инвесторам будут предоставляться займы от 100 миллионов рублей. Срок погашения обязательств составляет до 7 лет.

Сейчас в Банк ДОМ.РФ уже поступило более двадцати заявок на получение финансирования для реализации проектов по строительству круглогодичных модульных гостиниц, в том числе из Московской, Калининградской, Кемеровской и Новгородской областей, из Северной Осетии, республик Дагестан и Карелия, а также из Краснодарского края.

«Всесезонные модульные гостиницы — один из наиболее популярных и востребованных сегодня форматов размещения. Они не являются капитальными зданиями и имеют ряд преимуществ — короткие сроки возведения, возможность размещения на особо охраняемых природных территориях, а также экономия при строительстве за счет инженерных и земляных работ. Ожидаем высокий спрос на продукт, до конца года объем выданного по данному треку финансирования может достигнуть 3 млрд рублей», — отметил Антон Никитин, вице-президент Банка ДОМ.РФ.

В Банке ДОМ.РФ обратили внимание на большой потенциал формата размещения путешественников в модульных отелях в плане развития туристической инфраструктуры для комфортного отдыха в регионах России и формирования современного номерного фонда.

«Направление, которое мы открываем, важно для развития внутреннего туризма, популяризации уникальных природных условий, а также исторического и культурного наследия страны», — пояснил Антон Никитин.

Напомним, Банк ДОМ.РФ занимается реализацией строительных проектов в сфере туристической инфраструктуры с 2021 года. На сегодня финансирование таких проектов, которые получили одобрение, составляет более 50 миллиардов рублей. Гостиницы уровня комфорта от трех звезд с номерным фондом от 2 тысяч единиц появятся в девяти регионах страны.

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