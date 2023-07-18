Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Donday написал, что в период спецоперации Колесников получил смертельное ранение, когда выполнял боевую задачу. Издание уточнило, что он был жителем Таганрога.
«Детали смерти молодого человека не рассекречиваются», — добавило издание. Официальной информации о смерти бойца не поступало, она уточняется.
Ранее хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты из-за спецоперации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
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