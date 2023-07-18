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Боец Виктор Колесников из Ростовской области погиб во время спецоперации

18 июля 2023, 07:08
Фото: mil.ru
Боец Виктор Колесников из Ростовской области погиб во время спецоперации
Во время спецоперации погиб Виктор Колесников из Ростовской области, который стал участником спецоперации, сообщают СМИ.

Donday написал, что в период спецоперации Колесников получил смертельное ранение, когда выполнял боевую задачу. Издание уточнило, что он был жителем Таганрога.

«Детали смерти молодого человека не рассекречиваются», — добавило издание. Официальной информации о смерти бойца не поступало, она уточняется.

Хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты из-за спецоперации
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Фото: privet-rostov.ru

Ранее хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты из-за спецоперации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также о том, как Сергей Шойгу поручил модернизировать в Таганроге летающие радары для СВО.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Виктор Колесников#Таганрог#СМИ#Спецоперация#Детали смерти#Официальная информация#RostovGazeta#Атаки на сайты#Сергей Шойгу#Модернизация#СВО#Летающие радары#Хакер
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