Донской губернатор дошел до Верховного суда из-за охотхозяйства сына депутата Госдумы

В документах указано, что с определением границ участков не согласилась предприниматель Елена Яловенко, чью землю включили в схему охотничьих угодий. Женщина утверждала, что землю включили в охотничьи угодья без ее согласия, и подала иск, чтобы защитить свою собственность. По ее словам, охота способна помешать использованию участков для сельского хозяйства.