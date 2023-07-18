Донской губернатор дошел до Верховного суда из-за охотхозяйства сына депутата Госдумы

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Согласно данным документа, в 2016 году губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил план размещения, использования и охраны охотничьих угодий площадью почти 49,9 тысячи гектара ООО «Кабарда», совладельцами которого указаны сын депутата Госдумы от Ростовской области Артем Тутов и возможный однофамилец бывшего министра образования Ростовской области Константин Балин.
В документах указано, что с определением границ участков не согласилась предприниматель Елена Яловенко, чью землю включили в схему охотничьих угодий. Женщина утверждала, что землю включили в охотничьи угодья без ее согласия, и подала иск, чтобы защитить свою собственность. По ее словам, охота способна помешать использованию участков для сельского хозяйства.
Первые две инстанции заняли ее сторону, однако уже в Верховном суде губернатор Василий Голубев и Минприроды Ростовской области подали жалобу и потребовали отменить решение предыдущей инстанции, поскольку лицензия на ведение охоты была получена раньше, чем женщина оформила право собственности на участки.
Кроме того, 9 ноября 2006 года администрация Ростовской области заключила соглашение с ООО «Кабарда» на пользование акваторией в течение 25 лет, а 1 февраля 2007 года «Кабарда» получила право пользоваться объектами животного мира в указанных границах на срок до 17 августа 2031 года.
В итоге власти победили, добившись ограничения прав собственности на землю предпринимателя.
Напомним, в 2021 году предыдущий владелец «Кабарды» Александр Тутов разбился в ДТП.