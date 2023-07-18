rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Изображение материала

Донской губернатор дошел до Верховного суда из-за охотхозяйства сына депутата Госдумы

18 июля 2023, 12:16
Фото: pxhere.com
Донской губернатор дошел до Верховного суда из-за охотхозяйства сына депутата Госдумы
Губернатор Ростовской области Василий Голубев и Минприроды отсудили право вести охотничью деятельность на землях сельхозназначения для владений сына депутата Госдумы, решение появилось на официальном портале правовой информации Ростовской области.

Согласно данным документа, в 2016 году губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил план размещения, использования и охраны охотничьих угодий площадью почти 49,9 тысячи гектара ООО «Кабарда», совладельцами которого указаны сын депутата Госдумы от Ростовской области Артем Тутов и возможный однофамилец бывшего министра образования Ростовской области Константин Балин.

В документах указано, что с определением границ участков не согласилась предприниматель Елена Яловенко, чью землю включили в схему охотничьих угодий. Женщина утверждала, что землю включили в охотничьи угодья без ее согласия, и подала иск, чтобы защитить свою собственность. По ее словам, охота способна помешать использованию участков для сельского хозяйства.

В Ростовской области перевыполнили план по увеличению охотничьих ресурсов
Узнать подробнее
Первые две инстанции заняли ее сторону, однако уже в Верховном суде губернатор Василий Голубев и Минприроды Ростовской области подали жалобу и потребовали отменить решение предыдущей инстанцииПервые две инстанции заняли ее сторону, однако уже в Верховном суде губернатор Василий Голубев и Минприроды Ростовской области подали жалобу и потребовали отменить решение предыдущей инстанции
Первые две инстанции заняли ее сторону, однако уже в Верховном суде губернатор Василий Голубев и Минприроды Ростовской области подали жалобу и потребовали отменить решение предыдущей инстанции
Фото: donland.ru

Первые две инстанции заняли ее сторону, однако уже в Верховном суде губернатор Василий Голубев и Минприроды Ростовской области подали жалобу и потребовали отменить решение предыдущей инстанции, поскольку лицензия на ведение охоты была получена раньше, чем женщина оформила право собственности на участки.

Кроме того, 9 ноября 2006 года администрация Ростовской области заключила соглашение с ООО «Кабарда» на пользование акваторией в течение 25 лет, а 1 февраля 2007 года «Кабарда» получила право пользоваться объектами животного мира в указанных границах на срок до 17 августа 2031 года.

В итоге власти победили, добившись ограничения прав собственности на землю предпринимателя.

Напомним, в 2021 году предыдущий владелец «Кабарды» Александр Тутов разбился в ДТП.

Читайте также:
Стало известно от чего умерла невестка донского депутата Госдумы Ларисы ТутовойСтало известно о гибели супруга ростовского депутата ТутовойОпределили кандидатов на мандаты Тутовой и Дерябкина в Заксобрании Дона
#Происшествие#18+#Суд#Земля#Бизнес и власть#Минприроды Ростовской области#Депутаты#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Песчанокопский район#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Пять миллионов — не предел: как косметологов Ростова проверил «Черный шприц»
Сегодня, 11:55
Экс-зампредседателя Ростовского облсуда Татьяну Юрову отправили в СИЗО с 18 июля
Сегодня, 12:17
Юрист рассказал, как ростовчанам, пострадавшим от мошенников, банки вернут деньги
Сегодня, 11:07
Эксперт объяснил, почему в Таганроге часто сменяются заместители главы администрации
Сегодня, 11:06
Экономист объяснил, почему в Ростовской области подорожает газировка и соки
Сегодня, 11:23