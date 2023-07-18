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Экономист объяснил, почему в Ростовской области подорожает газировка и соки

18 июля 2023, 11:23
Фото: pxhere.com
Экономист объяснил, почему в Ростовской области подорожает газировка и соки
Апельсиновый сок и вовсе может исчезнуть с прилавков, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова

С 1 августа в России вырастут цены на безалкогольные напитки. Основной причиной подорожания соков и газировок ростовский экономист считает падение курса рубля.

«Параллельно ослаблению рубля растут в цене импортные ингредиенты, которым нет отечественных аналогов, но которые необходимы в производстве. Дополнительно вводится акциз на сахар, без которого также почти не обходится производство безалкогольных напитков», — объясняет эксперт.

Экономист добавила, что сильнее всего подорожает апельсиновый сок.

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«Он вообще может временно пропасть из магазинов. Это связано с неурожаем апельсинов в Бразилии. Именно в этой стране производится 90% от всего производимого в мире концентрата апельсинового сока», — говорит экономист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Ростовскую область ждет неурожай из-за дождей в 2023 году.

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#Анна Ивченко#Экономика#Цены#Цены на продукты#Рост цен#Общество#Эксклюзив#Ростовская область
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