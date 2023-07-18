Экономист объяснил, почему в Ростовской области подорожает газировка и соки

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
С 1 августа в России вырастут цены на безалкогольные напитки. Основной причиной подорожания соков и газировок ростовский экономист считает падение курса рубля.
«Параллельно ослаблению рубля растут в цене импортные ингредиенты, которым нет отечественных аналогов, но которые необходимы в производстве. Дополнительно вводится акциз на сахар, без которого также почти не обходится производство безалкогольных напитков», — объясняет эксперт.
Экономист добавила, что сильнее всего подорожает апельсиновый сок.
«Он вообще может временно пропасть из магазинов. Это связано с неурожаем апельсинов в Бразилии. Именно в этой стране производится 90% от всего производимого в мире концентрата апельсинового сока», — говорит экономист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Ростовскую область ждет неурожай из-за дождей в 2023 году.