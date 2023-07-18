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Экс-председателя Ростовского облсуда Золотареву поместили под арест до 17 сентября

18 июля 2023, 15:14
Фото: Pxhere
Экс-председателя Ростовского облсуда Золотареву поместили под арест до 17 сентября
Экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву отправили в СИЗО вместе с ее заместителем, об этом объявил местный Telegram-канал.

Напомним, накануне стало известно, что бывших руководителей Ростовского областного суда председателя Елену Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову отправили в Москву для дачи показаний по делу, детали которого публично раскрывать не стали. Эксперты предполагают, что показания Золотаревой должны пролить свет на незаконную деятельность в донских судах и причастные к ним лица.

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Уже во вторник вечером Telegram-канал Don_Mash объявил, что по решению Басманного суда Золотареву решили отправить в СИЗО, где женщина проведет два месяца — до 17 сентября.

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