Напомним, накануне стало известно, что бывших руководителей Ростовского областного суда председателя Елену Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову отправили в Москву для дачи показаний по делу, детали которого публично раскрывать не стали. Эксперты предполагают, что показания Золотаревой должны пролить свет на незаконную деятельность в донских судах и причастные к ним лица.