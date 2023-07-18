Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Напомним, накануне стало известно, что бывших руководителей Ростовского областного суда председателя Елену Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову отправили в Москву для дачи показаний по делу, детали которого публично раскрывать не стали. Эксперты предполагают, что показания Золотаревой должны пролить свет на незаконную деятельность в донских судах и причастные к ним лица.
Уже во вторник вечером Telegram-канал Don_Mash объявил, что по решению Басманного суда Золотареву решили отправить в СИЗО, где женщина проведет два месяца — до 17 сентября.