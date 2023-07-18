rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Изображение материала

Экс-зампредседателя Ростовского облсуда Татьяну Юрову отправили в СИЗО с 18 июля

18 июля 2023, 12:17
Фото: Georg Pik/cc0/wiki
Экс-зампредседателя Ростовского облсуда Татьяну Юрову отправили в СИЗО с 18 июля
Суд в Москве заключил под стражу Татьяну Юрову, которая ранее занимала пост заместителя председателя Ростовского областного суда, сообщают СМИ.

Donday со ссылкой на источник сообщил, что Юрову отправили в следственный изолятор на два месяца. Издание уточнило, что решение об аресте было принято во вторник, 18 июля. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«В течение двух месяцев бывшая федеральная чиновница будет находиться в столичном СИЗО. Из зала суда она отравилась в пенитенциарное учреждение», — пишет издание.

Стало известно, зачем увезли в Москву экс-зампредседателя Ростовского облсуда Юрову
Узнать подробнее
«В течение двух месяцев бывшая федеральная чиновница будет находиться в столичном СИЗО. Из зала суда она отравилась в пенитенциарное учреждение», — пишет издание.«В течение двух месяцев бывшая федеральная чиновница будет находиться в столичном СИЗО. Из зала суда она отравилась в пенитенциарное учреждение», — пишет издание.
«В течение двух месяцев бывшая федеральная чиновница будет находиться в столичном СИЗО. Из зала суда она отравилась в пенитенциарное учреждение», — пишет издание.
Фото: ros.mo.www.ssrf.ru

Ранее эксперт Михайлов рассказал, для чего ростовских судей забрали на допрос в Москву. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Напомним, с апреля в Ростовской области расследуется громкое дело о коррупции в судах. По делу прошли обыски, свой пост потеряла глава Ростовского областного суда Елена Золотарева. Уголовное преследование коснулось и Татьяны Юровой.

Читайте также:
Стало известно, зачем увезли в Москву экс-зампредседателя Ростовского облсуда ЮровуЭкс-зама главы Ростовского облсуда Юрову увезли в Москву на допрос по уголовному делуАрестованы председатель Ростовского облсуда Золотарева и ее заместитель Юрова
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовской облсуд#Татьяна Юрова#СИЗО#Федеральная чиновница#Арест#Москва#Пенитенциарное учреждение#Коррупция#Илья Протвинов
Подпишитесь
Пять миллионов — не предел: как косметологов Ростова проверил «Черный шприц»
Сегодня, 11:55
Донской губернатор дошел до Верховного суда из-за охотхозяйства сына депутата Госдумы
Сегодня, 12:16
Юрист рассказал, как ростовчанам, пострадавшим от мошенников, банки вернут деньги
Сегодня, 11:07
Эксперт объяснил, почему в Таганроге часто сменяются заместители главы администрации
Сегодня, 11:06
Экономист объяснил, почему в Ростовской области подорожает газировка и соки
Сегодня, 11:23