Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Donday со ссылкой на источник сообщил, что Юрову отправили в следственный изолятор на два месяца. Издание уточнило, что решение об аресте было принято во вторник, 18 июля. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«В течение двух месяцев бывшая федеральная чиновница будет находиться в столичном СИЗО. Из зала суда она отравилась в пенитенциарное учреждение», — пишет издание.
Ранее эксперт Михайлов рассказал, для чего ростовских судей забрали на допрос в Москву. Материал на эту тему читайте по ссылке.
Напомним, с апреля в Ростовской области расследуется громкое дело о коррупции в судах. По делу прошли обыски, свой пост потеряла глава Ростовского областного суда Елена Золотарева. Уголовное преследование коснулось и Татьяны Юровой.