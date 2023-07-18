«Есть подозрения, что многие из окружения Золотаревой так или иначе замазаны во многих делах. И, конечно же, боятся ее истинных показаний. Поэтому спецслужбы с самого верха кровно заинтересованы в безопасности Золотаревой. И, наверное, жалеют о том, что изначально оставили ее в Ростове», — делится мнением Евгений Михайлов.