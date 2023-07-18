Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В конце прошлой недели стало известно о том, что экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева попала в реанимацию из-за попытки суицида. Это связывают с возбуждением уголовного дела в отношении Золотаревой, которая лишилась статуса судьи.
В Сети появилась информация, что из больничной палаты Золотарева отправилась на допрос в Москву — следом за своей бывшей подчиненной Татьяной Юровой.
«Есть подозрения, что многие из окружения Золотаревой так или иначе замазаны во многих делах. И, конечно же, боятся ее истинных показаний. Поэтому спецслужбы с самого верха кровно заинтересованы в безопасности Золотаревой. И, наверное, жалеют о том, что изначально оставили ее в Ростове», — делится мнением Евгений Михайлов.
Политолог уверен — ростовских бывших судей раскрутят по полной.
«Вопрос заключается в другом, насколько полной будет огласка, и будет ли эта информация использована для работы в судейском сообществе. В силу определенных причин, я в этом сомневаюсь. Но для того, чтобы в судебном сообществе умело манипулировать замаранными гражданами — думаю, информации будет достаточно», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала причину задержания экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой.