Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Напомним, по информации СМИ, экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову отправили в СИЗО.
«Попытка суицида Золотаревой могла быть напрямую связана с попыткой ее ухода от ответственности под видом больной. Поэтому, считаю, что Москва приняла правильное решение», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог подчеркивает, что персона Золотаревой весьма значима в судебном сообществе.
«Я даже допускаю крамольную мысль, что она может заключить сделку со следствием и избежать большого тюремного срока. Она же многое может рассказать для полной реформации судебного сообщества России по ряду направлений», — делится мыслями эксперт.
Спикер разъясняет, что на Кубани и в Ростовской области существует особый, «южный колорит». О нем, по словам эксперта, свидетельствует поступление множества жалоб на решения судебного сообщества.
«Не секрет, и об этом говорят уже многие эксперты, что формат коррупционной составляющей проникал в другие регионы именно с юга России», — говорит собеседник.
Ранее RostovGazeta рассказывала подробности ареста в СИЗО экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой.