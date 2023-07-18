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Эксперт Михайлов сказал, к чему приведет арест ростовских судей Золотаревой и Юровой

18 июля 2023, 16:42
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, к чему приведет арест ростовских судей
Арест экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой и ее бывшего заместителя Татьяны Юровой был вполне логичен. Удивительно, что это не произошло раньше, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, по информации СМИ, экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову отправили в СИЗО.

«Попытка суицида Золотаревой могла быть напрямую связана с попыткой ее ухода от ответственности под видом больной. Поэтому, считаю, что Москва приняла правильное решение», — отмечает Евгений Михайлов.

Политолог подчеркивает, что персона Золотаревой весьма значима в судебном сообществе.

Экс-председателя Ростовского облсуда Золотареву поместили под арест до 17 сентября
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«Я даже допускаю крамольную мысль, что она может заключить сделку со следствием и избежать большого тюремного срока. Она же многое может рассказать для полной реформации судебного сообщества России по ряду направлений», — делится мыслями эксперт.

Спикер разъясняет, что на Кубани и в Ростовской области существует особый, «южный колорит». О нем, по словам эксперта, свидетельствует поступление множества жалоб на решения судебного сообщества.

«Не секрет, и об этом говорят уже многие эксперты, что формат коррупционной составляющей проникал в другие регионы именно с юга России», — говорит собеседник.

Ранее RostovGazeta рассказывала подробности ареста в СИЗО экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой.

Стали известны подробности ареста в СИЗО экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой
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