Напомним, что по информации СМИ, 17 июля покинул пост замглавы администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам Валерий Зелинский. До этого в отставку ушли Алексей Санин и Василий Остряков, которые отвечали за туризм и транспорт.