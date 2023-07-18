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Эксперт объяснил, почему в Таганроге часто сменяются заместители главы администрации

18 июля 2023, 11:06
Фото: Sergeidorogan/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Эксперт объяснил, почему в Таганроге часто сменяются заместители главы администрации
Уход чиновников в Таганроге объясняется, прежде всего, наличием огромной бреши в настоящих управленцах, которые необходимы стране, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что по информации СМИ, 17 июля покинул пост замглавы администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам Валерий Зелинский. До этого в отставку ушли Алексей Санин и Василий Остряков, которые отвечали за туризм и транспорт.

«Таганрогу не хватает самостоятельности и финансирования. Многие чиновники опускают руки от безысходности», — отмечает Евгений Михайлов.

В Таганроге с мая уже третий замглавы администрации ушел в отставку
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По словам собеседника, все, что делается в Таганроге — делается с помощью федеральных средств, а никак не региона.

«Чиновники Таганрога сейчас под пристальным вниманием спецслужб, ведь город имеет важное стратегическое значение. Что-то украсть — возможностей стало меньше. Многие попросту боятся ставить свои подписи, не хотят нести ответственность. Ведь самостоятельных управленцев почти не осталось», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, как Таганрог стал прообразом города в сериале, из которого сбежал мэр.

Таганрог стал прообразом для города в сериале, из которого сбежал мэр
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