Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Напомним, что по информации СМИ, 17 июля покинул пост замглавы администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам Валерий Зелинский. До этого в отставку ушли Алексей Санин и Василий Остряков, которые отвечали за туризм и транспорт.
«Таганрогу не хватает самостоятельности и финансирования. Многие чиновники опускают руки от безысходности», — отмечает Евгений Михайлов.
По словам собеседника, все, что делается в Таганроге — делается с помощью федеральных средств, а никак не региона.
«Чиновники Таганрога сейчас под пристальным вниманием спецслужб, ведь город имеет важное стратегическое значение. Что-то украсть — возможностей стало меньше. Многие попросту боятся ставить свои подписи, не хотят нести ответственность. Ведь самостоятельных управленцев почти не осталось», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, как Таганрог стал прообразом города в сериале, из которого сбежал мэр.