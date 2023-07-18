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Эксперт предположил, откуда был нанесен удар по Крымскому мосту

18 июля 2023, 08:04
Фото: Stanislavovich/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Эксперт предположил, откуда был нанесен удар по Крымскому мосту
Беспилотник, атаковавший Крымский мост, мог быть спущен с одного из кораблей, стоящих недалеко от Керченского пролива. Поэтому российским силам необходимо увеличить защиту с моря, считает член Общественной палаты Крыма Денис Батурин.

Напомним, в ночь на 17 июля с помощью ракет и морских БПЛА была совершена атака на Крымский мост. Погибли два человека, девушка-подросток ранена.

Эксперт отмечает, что мост успешно удается защищать с воздуха, но с обороной с моря пока есть недоработки. Не только с точки зрения вооружений и технических средств, но и с точки зрения оценки ситуации.

«Те БПЛА, которые нанесли удар по мосту, не могли пройти 600 км, которые отделяют объект от еще недавно безопасного коридора зерновой сделки. А значит, есть вероятность спуска на воду беспилотника с какого-то из кораблей, стоящих недалеко от Керченского пролива», — заявил политический консультант.

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Он также добавил, что украинская сторона продолжит атаки, так как поставленное им дальнобойное оружие нужно именно для разрушения российских инфраструктурных объектов.

Ранее политолог заявил, что ВС РФ нужно начать активные действия по оттеснению ВСУ до «безопасных» позиций после атаки на Крымский мост.

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