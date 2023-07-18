«Те БПЛА, которые нанесли удар по мосту, не могли пройти 600 км, которые отделяют объект от еще недавно безопасного коридора зерновой сделки. А значит, есть вероятность спуска на воду беспилотника с какого-то из кораблей, стоящих недалеко от Керченского пролива», — заявил политический консультант.