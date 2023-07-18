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Глава РЭО Буцаев: Переработчиков электролома оснастят системой весового контроля

18 июля 2023, 13:33
Фото: 1MI
С 1 сентября 2023 года вступает в силу приказ № 173 Минприроды России, согласно которому объекты утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО) должны быть оснащены системой весового контроля.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что новые требования позволят внести вклад в формирование экономики замкнутого цикла.

Как отметил Буцаев, в сфере утилизации электролома сложилась ситуация, при которой недобросовестные компании могут не заниматься глубокой переработкой таких отходов, а ограничиться процессом извлечения лишь максимально ликвидных фракций. Однако после вступления в силу приказа Минприроды переработчики будут обязаны извлекать не менее 85% вторсырья от массы поступивших ОЭЭО, передает gorod55.ru.

«Для контроля вводятся требования, в том числе оборудование объектов утилизации ОЭЭО системой весового контроля массы поступающих на объект отходов, массы образуемых на объектах отходов, массы получаемой из отходов продукции», — сказал Буцаев.

Кроме того, предприятия должны иметь лицензию на осуществление сбора, перевозки, обработки, утилизации, обезвреживание и размещение отходов IV классов опасности. При оказании услуги они должны указывать утилизацию отходов соответствующего класса опасности в числе видов работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, а также соответствующие виды отходов или групп, подгрупп отходов.

Также приказ обязывает утилизаторов иметь необходимое оборудование для обращения с электроломом. Его производительность должна соответствовать требованиям, установленным приказом № 173.

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