Глава РЭО Буцаев: Переработчиков электролома оснастят системой весового контроля

Как отметил Буцаев, в сфере утилизации электролома сложилась ситуация, при которой недобросовестные компании могут не заниматься глубокой переработкой таких отходов, а ограничиться процессом извлечения лишь максимально ликвидных фракций. Однако после вступления в силу приказа Минприроды переработчики будут обязаны извлекать не менее 85% вторсырья от массы поступивших ОЭЭО, передает gorod55.ru.