Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Напомним, что в мост врезались два беспилотника, из-за чего на нем перекрыли движение. В результате водители объезжают его через донской регион и новые территории.
В результате приняли ряд мер, но перехватывающая парковка в районе села Самбек оказалась не востребована. Вторая подобная площадка находится возле села Русский.
«Не будем останавливать ремонт на участке А-280, в районе Пятихаток. Это позволит 20 июля завершить две новые полосы и задействовать их, отложив ремонт прежней дороги», — уточнил губернатор.
Он добавил, что это позволит стабилизировать ситуацию. Узнать всю необходимую информацию об альтернативных маршрутах можно по номеру 8 (804)333-32-31.