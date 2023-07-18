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Губернатор Голубев рассказал, как в Ростовской области борются с наплывом автотрафика

18 июля 2023, 06:25
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев рассказал, как в Ростовской области борются с наплывом автотрафика
В Ростовской области приняли ряд мер для нормализации ситуации на дорогах после теракта на Крымском мосту, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в мост врезались два беспилотника, из-за чего на нем перекрыли движение. В результате водители объезжают его через донской регион и новые территории.

В результате приняли ряд мер, но перехватывающая парковка в районе села Самбек оказалась не востребована. Вторая подобная площадка находится возле села Русский.

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«Не будем останавливать ремонт на участке А-280, в районе Пятихаток. Это позволит 20 июля завершить две новые полосы и задействовать их, отложив ремонт прежней дороги», — уточнил губернатор.

Он добавил, что это позволит стабилизировать ситуацию. Узнать всю необходимую информацию об альтернативных маршрутах можно по номеру 8 (804)333-32-31.

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