rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Изображение материала

Как добраться из Ростова в Крым: советы водителям в дороге по нашим новым территориям

18 июля 2023, 07:42
Фото: donland.ru
Как добраться из Ростова в Крым: советы водителям в дороге по нашим новым территориям
17 июля на Крымском мосту произошел теракт, погибла супружеская пара и пострадала их дочь. Покрытие моста было повреждено, хотя, по заверению Минтранса РФ, опоры моста невредимы. 18 июля по мосту открыли реверсивное движение, но водителям рекомендовано выбирать альтернативные пути по новым регионам.

После теракта на Крымском мосту автомобилисты, направляющиеся на курорты, начали использовать новый маршрут через Ростовскую область, проезжая мимо Мариуполя и Мелитополя. Региональный координатор движения «За правду» Юрий Мезинов рассказал 161.ру, к чему нужно быть готовым во время путешествия вблизи зоны конфликта.

По его словам, качество дороги от Новоазовска до Джанкоя отличное, поскольку за последние несколько месяцев там построили идеальную новую трассу. При этом на объезде вокруг Мариуполя все еще сведутся строительные работы, на трассе открыты участки с реверсивным движением. За Мелитополем строительство дорог все еще ведется, само полотно полностью готово, но знаки и отбойники еще не установили.

За Мелитополем строительство дорог все еще ведетсяЗа Мелитополем строительство дорог все еще ведется
За Мелитополем строительство дорог все еще ведется
Фото: donland.ru
Путин назвал ЧП на Крымском мосту очередным террористическим актом киевского режима
Узнать подробнее

Мезинов добавляет, что больше всего неудобств приносят водителям контрольно-пропускные пункты, где ожидается усиление мер безопасности из-за событий на мосту. Лучший способ запланировать поездку, по словам Мезинова, это использование программы «КППшка». Через сервис можно узнать, какая из КПП имеет наименьшую очередь и выбрать ее.

Из Ростовской области в Крым можно выехать через несколько КПП: Весело-Вознесенку за Таганрогом, Авило-Успенку рядом с Матвеевым Курганом и новый пункт на Шрамко, западнее Авило-Успенки. По сообщениям очевидцев, днем и вечером, 17 июля на Авило-Успенке и Весело-Вознесенке были пробки.

Из Ростовской области в Крым можно выехать через несколько КПП: Весело-Вознесенку за Таганрогом, Авило-Успенку рядом с Матвеевым Курганом и новый пункт на Шрамко, западнее Авило-Успенки.Из Ростовской области в Крым можно выехать через несколько КПП: Весело-Вознесенку за Таганрогом, Авило-Успенку рядом с Матвеевым Курганом и новый пункт на Шрамко, западнее Авило-Успенки.
Из Ростовской области в Крым можно выехать через несколько КПП: Весело-Вознесенку за Таганрогом, Авило-Успенку рядом с Матвеевым Курганом и новый пункт на Шрамко, западнее Авило-Успенки.
Фото: donland.ru

Волонтер добавляет, что в самих КПП нет ничего катастрофического. Но люди стоят на жаре много часов, они нервничают и беспокоятся. Это, в свою очередь, влияет на поведение сотрудников КПП, которые тоже начинают нервничать.

Жительница Крыма рассказала об обстановке в регионе после взрыва на Керченском мосту
Узнать подробнее

По наблюдениям Мезинова, конфликты на границе чаще возникают с приезжими из других регионов, которые особенно остро реагируют на досмотры. Поэтому он рекомендует сохранять спокойствие.

Он рассказывает, что на КПП нет такого жесткого досмотра, как в аэропорту. Поэтому провозить, например, духи или другие жидкости можно. Туристам можно брать с собой все необходимое им для поездки. Но вот с аквалангами нужно быть осторожнее. Если кто-то заподозрит, что они могут быть использованы для диверсий, то людей могут задержать на несколько часов.

Читайте также:
Губернатор Голубев рассказал, как в Ростовской области борются с наплывом автотрафикаЭксперт рассказал о возможных ответных действиях России после атаки Крымского мостаЖительница Таганрога и таролог из Кубани возмутились «раннему» взрыву Крымского моста
#Ростов#Крым#Новые территории#Мариуполь#Донбасс#Теракт#Крымский мост#Автомобилисты#Трасса#Мелитополь#Контрольно-пропускные пункты#Досмотры#Программа КППшка#Весело-Вознесенка#Таганрог#Авило-Успенка#Матвеев Курган#Шрамко#Пробки#Волонтер#Граница#Диверсии#Конфликты#Таможня#Теракт на Крымскому мосту 17 июля#Происшествия
Подпишитесь
«Запастись водой и терпением»: водитель рассказал, что ждет на пути из Ростова в Крым
Сегодня, 09:19
Эксперт предположил, откуда был нанесен удар по Крымскому мосту
Сегодня, 08:04
Убивший свою супругу адвокат из Ростова по прозвищу «Синяя борода» погиб в зоне СВО
Сегодня, 09:18
Эксперт Михайлов рассказал, для чего ростовских судей забрали на допрос в Москву
Сегодня, 08:05
На пути из Ростова в Крым по новым регионам водители заметили предупреждения о минах
Сегодня, 08:09
Топ-5 необычных арт-пространств в Ростове
Сегодня, 09:11