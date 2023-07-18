Он рассказывает, что на КПП нет такого жесткого досмотра, как в аэропорту. Поэтому провозить, например, духи или другие жидкости можно. Туристам можно брать с собой все необходимое им для поездки. Но вот с аквалангами нужно быть осторожнее. Если кто-то заподозрит, что они могут быть использованы для диверсий, то людей могут задержать на несколько часов.