Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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После теракта на Крымском мосту автомобилисты, направляющиеся на курорты, начали использовать новый маршрут через Ростовскую область, проезжая мимо Мариуполя и Мелитополя. Региональный координатор движения «За правду» Юрий Мезинов рассказал 161.ру, к чему нужно быть готовым во время путешествия вблизи зоны конфликта.
По его словам, качество дороги от Новоазовска до Джанкоя отличное, поскольку за последние несколько месяцев там построили идеальную новую трассу. При этом на объезде вокруг Мариуполя все еще сведутся строительные работы, на трассе открыты участки с реверсивным движением. За Мелитополем строительство дорог все еще ведется, само полотно полностью готово, но знаки и отбойники еще не установили.
Мезинов добавляет, что больше всего неудобств приносят водителям контрольно-пропускные пункты, где ожидается усиление мер безопасности из-за событий на мосту. Лучший способ запланировать поездку, по словам Мезинова, это использование программы «КППшка». Через сервис можно узнать, какая из КПП имеет наименьшую очередь и выбрать ее.
Из Ростовской области в Крым можно выехать через несколько КПП: Весело-Вознесенку за Таганрогом, Авило-Успенку рядом с Матвеевым Курганом и новый пункт на Шрамко, западнее Авило-Успенки. По сообщениям очевидцев, днем и вечером, 17 июля на Авило-Успенке и Весело-Вознесенке были пробки.
Волонтер добавляет, что в самих КПП нет ничего катастрофического. Но люди стоят на жаре много часов, они нервничают и беспокоятся. Это, в свою очередь, влияет на поведение сотрудников КПП, которые тоже начинают нервничать.
По наблюдениям Мезинова, конфликты на границе чаще возникают с приезжими из других регионов, которые особенно остро реагируют на досмотры. Поэтому он рекомендует сохранять спокойствие.
Он рассказывает, что на КПП нет такого жесткого досмотра, как в аэропорту. Поэтому провозить, например, духи или другие жидкости можно. Туристам можно брать с собой все необходимое им для поездки. Но вот с аквалангами нужно быть осторожнее. Если кто-то заподозрит, что они могут быть использованы для диверсий, то людей могут задержать на несколько часов.