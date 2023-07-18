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Как скандальное дело ростовских судей дошло до попытки суицида и арестов

18 июля 2023, 18:43
Фото: 1MI
Что известно об аресте по громкому делу ростовских судей после попытки суицида
С новой силой набирает оборот уголовное дело против экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее бывшего заместителя Татьяны Юровой. Что известно о попытке суицида и арестах бывших судей, сколько лет им может грозить по уголовному делу, в материале RostovGazeta.

Что известно о деле ростовских судей

В начале апреля СМИ сообщили о проведении обысков у тогда еще председателя областного суда Елены Золотаревой и ее зама Татьяны Юровой, а также о задержании начальника управления судебного департамента Андрея Рощевского.

Позже стало известно, что обыски продолжаются, и количество подозреваемых увеличилось до 32 человек, включая судей и госслужащих. Также было упомянуто о проведении оперативных мероприятий в нескольких судебных учреждениях города. По неподтвержденным данным, в домах судей нашли наличные деньги на сумму более 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и товары люксовых брендов.

Что касается заработков судей, то в 2021 году доход Золотаревой составил пять миллионов рублей, в 2020 — 5,1 миллиона, 2019 — 5,4 миллиона. А в 2018 году ее годовой доход достигал 6,3 миллиона рублей. Все эти годы у нее в собственности были квартира площадью 75 квадратных метров и гараж в 30 «квадратов».

После этого скандала Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку Золотаревой. В эту ситуацию вмешался председатель СКР РФ Александр Бастрыкин и потребовал возбудить уголовное дело. Высшая квалификационная коллегия судей РФ в дальнейшем согласилась с этим.

После этого скандала Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку Золотаревой.После этого скандала Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку Золотаревой.
После этого скандала Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку Золотаревой.
Фото: 1MI

Попытка суицида

В медиапространстве последние громкие новости по этому делу появлялись в мае, после чего было некоторое затишье. А в середине июля снова начались резонансные инфоповоды, связанные с попыткой Золотаревой покончить с собой. СМИ писали, что после неудачной попытки суицида она попала в реанимацию, но официальной информации об этом не поступало.

Это связывают с возбуждением уголовного дела в отношении Золотаревой, которая лишилась статуса судьи, а с ним и неприкосновенности и всех соответствующих привилегий.

Telegram-каналы уточняли, что от смерти ее спас сын, который и вызвал скорую. в результате ей промыли желудок, поставили капельницы и подключили к кардиостимулятору. В это же день издания написали, что экс-судья пришла в сознание.

Это связывают с возбуждением уголовного дела в отношении Золотаревой, которая лишилась статуса судьи.Это связывают с возбуждением уголовного дела в отношении Золотаревой, которая лишилась статуса судьи.
Это связывают с возбуждением уголовного дела в отношении Золотаревой, которая лишилась статуса судьи.
Фото: spec-rb.rgup.ru

Задержание судей

СМИ в понедельник, 17 июля, стали писать, что силовики якобы увезли Юрову в Москву для дачи показаний, а во вторнику появилась информация о ее аресте. В СИЗО она проведет два месяца.

Кроме того, издания сообщили, что на допрос в Москву увезли и Золотареву прямо из больничной палаты.

Названа причина задержания экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой
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СМИ в понедельник, 17 июля, стали писать, что силовики якобы увезли Юрову в Москву для дачи показаний, а во вторнику появилась информация о ее аресте. СМИ в понедельник, 17 июля, стали писать, что силовики якобы увезли Юрову в Москву для дачи показаний, а во вторнику появилась информация о ее аресте.
СМИ в понедельник, 17 июля, стали писать, что силовики якобы увезли Юрову в Москву для дачи показаний, а во вторнику появилась информация о ее аресте.
Фото: ros.mo.www.ssrf.ru

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказал, что в отношении бывших судей возбудили уголовное дело: женщинам предъявили обвинения в получении взяток.

«Юрову и Золотареву задержали, предъявили обвинение в получение взятки и повезли в Москву для избрания меры пресечения», — говорилось в публикации.

18 июля обеих отправили в СИЗО на два месяца.

Почему бывших ростовских судей забрали на допрос

Ответ на этот вопрос дал нашему изданию политолог Евгений Михайлов, считая, что Золотареву увезли из-за того, что многие в донском регионе могут бояться ее показаний.

«Есть подозрения, что многие из окружения Золотаревой так или иначе замазаны во многих делах. И, конечно же, боятся ее истинных показаний. Поэтому спецслужбы с самого верха кровно заинтересованы в безопасности Золотаревой. И, наверное, жалеют о том, что изначально оставили ее в Ростове», — делится мнением Евгений Михайлов.

Он уверен — ростовских бывших судей раскрутят по полной.

По мнению экс-прокурора, кандидата юридических наук Евгения Берковича, бывшей главе Ростовского облсуда Елене Золотаревой и ее заместителю Татьяне Юровой грозит до 15 лет лишения свободы.

Что касается местных жителей, то новость о случившемся очень возмутила ростовчан, которых неприятно удивили обвинения в коррупции стражей порядка. По мнению общественности, подобное поведение или даже подозрение на взяточничество неприемлемо для представителей сферы юстиции. Ростовчане напомнили, что в России за коррупцию жестоко наказывают.

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