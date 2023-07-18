В медиапространстве последние громкие новости по этому делу появлялись в мае, после чего было некоторое затишье. А в середине июля снова начались резонансные инфоповоды, связанные с попыткой Золотаревой покончить с собой. СМИ писали, что после неудачной попытки суицида она попала в реанимацию, но официальной информации об этом не поступало.