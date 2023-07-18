Конкурс «Билет в Арктику» даст возможность отправиться в научную экспедицию

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
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Updated Сегодня, 19:45
Участникам экспедиции предстоит посетить производственные объекты на Кольском полуострове, где они проведут опыты для своих исследовательских проектов. Кроме того, у них будет возможность познакомиться с учеными и экспертами, которые работают в Арктическом регионе. Об этом пишет gorod55.ru.
Как отмечается, исследование Арктики входит в число семи приоритетов, определенных стратегией научно-технологического развития страны. Ключевая задача проекта — привлечение будущих исследователей к изучению Арктики. Инициатива реализуется в рамках объявленного российским лидером Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий, основной целью которого является повышение влияния науки на развитие страны и общества. Об этом рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.
Помимо виртуального исследования интерактивной карты Арктики в специально созданном мини-приложении «ВКонтакте» «Билет в Арктику», участники мероприятия смогут проверить свои знания, а также выполнить мультиформатные задания.
На данной карте имеется 33 предмета, символизирующих Русский Север. Каждая новая находка приносит пользователю игровые бонусы, за которые можно получить призы — стикеры, голоса и подарки. Также для участников запланировано онлайн-тестирование, по результатам которого самые успешные предложат свои арктические проекты. Авторы 30 лучших проектов смогут представить работы экспертному жюри, которое выберет 10 победителей.
Стратегическими партнерами проекта являются «Росатом», «Норникель» и «ФосАгро». Данные предприятия проявляют активный интерес к развитию арктического направления.
В число экспертов конкурса вошли представители РАН, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Томского государственного университета, Томского политехнического университета, Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.
Путешествие в Арктику можно выиграть в приложении vk.cc/arctica. Онлайн-регистрация доступна до 21 августа 2023 года.
Участвовать в конкурсе могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся студентами колледжей, студентами и аспирантами вузов и других учебных заведений, сотрудниками научных институтов и организаций.