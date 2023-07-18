rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:45

Published Сегодня, 19:45

Modified Сегодня, 19:45

Updated Сегодня, 19:45

Изображение материала

Конкурс «Билет в Арктику» даст возможность отправиться в научную экспедицию

18 июля 2023, 19:45
Фото: 1MI
Стартовал мультиформатный конкурс для студентов «Билет в Арктику». Основная цель мероприятия — популяризация знаний в сфере освоения и изучения Арктики. Участвовать в конкурсе смогут более 300 тысяч студентов.

Участникам экспедиции предстоит посетить производственные объекты на Кольском полуострове, где они проведут опыты для своих исследовательских проектов. Кроме того, у них будет возможность познакомиться с учеными и экспертами, которые работают в Арктическом регионе. Об этом пишет gorod55.ru.

Как отмечается, исследование Арктики входит в число семи приоритетов, определенных стратегией научно-технологического развития страны. Ключевая задача проекта — привлечение будущих исследователей к изучению Арктики. Инициатива реализуется в рамках объявленного российским лидером Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий, основной целью которого является повышение влияния науки на развитие страны и общества. Об этом рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Помимо виртуального исследования интерактивной карты Арктики в специально созданном мини-приложении «ВКонтакте» «Билет в Арктику», участники мероприятия смогут проверить свои знания, а также выполнить мультиформатные задания.

На данной карте имеется 33 предмета, символизирующих Русский Север. Каждая новая находка приносит пользователю игровые бонусы, за которые можно получить призы — стикеры, голоса и подарки. Также для участников запланировано онлайн-тестирование, по результатам которого самые успешные предложат свои арктические проекты. Авторы 30 лучших проектов смогут представить работы экспертному жюри, которое выберет 10 победителей.

Стратегическими партнерами проекта являются «Росатом», «Норникель» и «ФосАгро». Данные предприятия проявляют активный интерес к развитию арктического направления.

В число экспертов конкурса вошли представители РАН, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Томского государственного университета, Томского политехнического университета, Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

Путешествие в Арктику можно выиграть в приложении vk.cc/arctica. Онлайн-регистрация доступна до 21 августа 2023 года.

Участвовать в конкурсе могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся студентами колледжей, студентами и аспирантами вузов и других учебных заведений, сотрудниками научных институтов и организаций.

Подпишитесь
. На Дону появились новые деньги, а в Ростове из окон все чаще падают дети
Сегодня, 18:46
Адвокат Беркович рассказал, какой срок грозит арестованным ростовским судьям
Сегодня, 17:08
Донской губернатор дошел до Верховного суда из-за охотхозяйства сына депутата Госдумы
Сегодня, 12:16
Юрист рассказал, как ростовчанам, пострадавшим от мошенников, банки вернут деньги
Сегодня, 11:07
Эксперт объяснил, почему в Таганроге часто сменяются заместители главы администрации
Сегодня, 11:06
Экономист объяснил, почему в Ростовской области подорожает газировка и соки
Сегодня, 11:23