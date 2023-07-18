Корпорация МСП поможет бизнесу привлечь до 86 млрд под «зонтичные» поручительства

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, отсутствие залогового имущества при получении заемных средств представляет большую проблему не только для малых предприятий, но и для среднего бизнеса. Как правило, все имущество таких компаний находится в залоге у кредитных организаций. Благодаря тому, что корпорация увеличила сумму для финансирования, еще больше предприятий получили возможность инвестировать в развитие производства, расширять бизнес и создавать новые рабочие места.