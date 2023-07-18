Корпорация МСП поможет бизнесу привлечь до 86 млрд под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В рамках «зонтичного» механизма в 3-м квартале КМСП направила банкам-партнерам 43 миллиарда рублей, что на 43 процента больше по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Отметим, что участниками программы «зонтичных» поручительств являются 23 банка, пишет ria.ru.
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, отсутствие залогового имущества при получении заемных средств представляет большую проблему не только для малых предприятий, но и для среднего бизнеса. Как правило, все имущество таких компаний находится в залоге у кредитных организаций. Благодаря тому, что корпорация увеличила сумму для финансирования, еще больше предприятий получили возможность инвестировать в развитие производства, расширять бизнес и создавать новые рабочие места.
Благодаря «зонтичным» поручительствам привлечение заемных средств становится все более доступным для предпринимателей из регионов.
Глава КМСП рассказал, что при использовании механизма были учтены особенности локальных банков и их охваты в рамках регионов. Кроме этого, корпорация использовала «длинные» лимиты. Все это позволило расширить возможности адресной поддержки предпринимателей. Работа механизма «зонтичных» поручительств уже продемонстрировала свою эффективность.
В перспективе корпорация планирует увеличивать количество региональных банков-партнеров, чтобы расширить охват малых и средних предприятий мерами господдержки.
Стоит отметить, что «зонтичные» поручительства КМСП могут покрыть до половины от общей суммы кредита. Благодаря данному механизму предприниматель может получить в банке заем даже в случае, если у него отсутствует залоговое обеспечение или его недостаточно. Размер поручительства может достигать 1 миллиарда рублей. При этом срок погашения обязательств по кредиту — до 15 лет.
Данной мерой поддержки Корпорации МСП предприниматели могут воспользоваться в целях пополнения оборотных средств, инвестиций, рефинансирования кредита, а также развития бизнеса.
Напомним, что «зонтичные» поручительства являются одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса в рамках соответствующего нацпроекта, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.