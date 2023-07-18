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Магазин «Мир индейки» загорелся у Центрального рынка в Ростове-на-Дону 18 июля

18 июля 2023, 11:02
Фото: 1MI
Крупный пожар начался в районе Центрального рынка в Ростове-на-Дону днем 17 июля
В Ростове-на-Дону в районе Центрального рынка загорелся мясной магазин, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, во вторник, 18 июля, начался пожар в магазине по продаже мясной продукции. Очевидцы в рассказали, что из-за этого в районе Семашко задымлена территория. Как сообщают в популярных местных пабликах, горит магазин «Мир индейки».

Очевидцы, у кого была возможность, подошли к зданию с огнетушителями, чтобы помочь в ликвидации огня. Официальной информации о случившемся пока не поступало, она уточняется.

Очевидцы, у кого была возможность, подошли к зданию с огнетушителями, чтобы помочь в ликвидации огняОчевидцы, у кого была возможность, подошли к зданию с огнетушителями, чтобы помочь в ликвидации огня
Очевидцы, у кого была возможность, подошли к зданию с огнетушителями, чтобы помочь в ликвидации огня
Фото: Донньюс
Пожар потушили в многоквартирном доме на Северном в Ростове 16 июля
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По предположениям горожан, возгорание могло начаться под потолком помещения.

Ранее сторож в Ростовской области случайно сжег поле, которое охранял от поджигателей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Сети появилось видео пожара на Мариупольском шоссе в Ростовской области.

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