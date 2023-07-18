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Мощная магнитная буря ожидается в Ростове-на-Дону с 18 июля

18 июля 2023, 05:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону во вторник, 18 июля, начнется сильная магнитная буря, следует из прогнозов.

Сила геомагнитной бури составит 4 балла, из-за чего возможно ухудшение самочувствия. Эксперты говорят о головной боли и головокружении.

«Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — советуют местным жителям.

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В среду, 19 числа, прогнозируют слабую геомагнитную бурю. Этот прогноз распространяется до 22 июля.

С 23 числа ситуация должна нормализоваться. Добавим, что во вторник температура составит 31 градус, осадков не ожидается.

Ранее стало известно, что жителей Ростовской области ожидают аномальные ночные холода до 20 июля.

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