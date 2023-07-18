Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Сила геомагнитной бури составит 4 балла, из-за чего возможно ухудшение самочувствия. Эксперты говорят о головной боли и головокружении.
«Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — советуют местным жителям.
В среду, 19 числа, прогнозируют слабую геомагнитную бурю. Этот прогноз распространяется до 22 июля.
С 23 числа ситуация должна нормализоваться. Добавим, что во вторник температура составит 31 градус, осадков не ожидается.
Ранее стало известно, что жителей Ростовской области ожидают аномальные ночные холода до 20 июля.