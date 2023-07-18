По данным следствия, 16 июля 2023 года подозреваемый находился около жилого дома в переулке Авиамоторном в Ростове. Здесь он напал на 41-летнего родственника, после чего избил руками и ногами. Пострадавший скончался на месте происшествия, а фигуранта задержали.