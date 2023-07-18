rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Изображение материала

В Ростове среди бела дня мигрант до смерти забил своего родственника 16 июля

18 июля 2023, 09:15
Фото: pxhere.com
Мужчине предъявили обвинение за убийство родственника в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону предъявили обвинение мужчине за убийство родственника, сообщили в региональном УСКР.

Изначально информация о убийстве появилась в соцсетях. Местные жители рассказали о найденном теле мужчины на одной из улиц.

По данным следствия, 16 июля 2023 года подозреваемый находился около жилого дома в переулке Авиамоторном в Ростове. Здесь он напал на 41-летнего родственника, после чего избил руками и ногами. Пострадавший скончался на месте происшествия, а фигуранта задержали.

Жителю в Ростовской области дали 17 лет за убийство своего дедушки ради денег
Узнать подробнее

Во время допроса он полностью признал свою вину. Следователь направил ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства, идет допрос свидетелей произошедшего, проводятся экспертизы. Также будет проверено, законно ли обвиняемый находился на территории России», — сказано в сообщении.

Ранее жителю в Ростовской области дали 17 лет за убийство своего дедушки ради денег.

Читайте также:
Жителю в Ростовской области дали 17 лет за убийство своего дедушки ради денегНа Кубани задержали подозреваемого по делу об убийстве Станислава РжицкогоВ рамках дела по статье об убийстве на Сахалине ищут исчезнувшего ростовчанина
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Убийство#Обвинение#Жилой дом#УСКР#Родственник#Авиамоторный#Задержание#Допрос#Суд#Заключение под стражу#Пресечение#Обстоятельства#Свидетели#Экспертизы#Территория России
Подпишитесь
«Запастись водой и терпением»: водитель рассказал, что ждет на пути из Ростова в Крым
Сегодня, 09:19
Эксперт предположил, откуда был нанесен удар по Крымскому мосту
Сегодня, 08:04
Убивший свою супругу адвокат из Ростова по прозвищу «Синяя борода» погиб в зоне СВО
Сегодня, 09:18
Эксперт Михайлов рассказал, для чего ростовских судей забрали на допрос в Москву
Сегодня, 08:05
На пути из Ростова в Крым по новым регионам водители заметили предупреждения о минах
Сегодня, 08:09
Топ-5 необычных арт-пространств в Ростове
Сегодня, 09:11