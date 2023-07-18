Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Изначально информация о убийстве появилась в соцсетях. Местные жители рассказали о найденном теле мужчины на одной из улиц.
По данным следствия, 16 июля 2023 года подозреваемый находился около жилого дома в переулке Авиамоторном в Ростове. Здесь он напал на 41-летнего родственника, после чего избил руками и ногами. Пострадавший скончался на месте происшествия, а фигуранта задержали.
Во время допроса он полностью признал свою вину. Следователь направил ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Сейчас устанавливаются все обстоятельства, идет допрос свидетелей произошедшего, проводятся экспертизы. Также будет проверено, законно ли обвиняемый находился на территории России», — сказано в сообщении.
Ранее жителю в Ростовской области дали 17 лет за убийство своего дедушки ради денег.