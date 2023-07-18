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На Дону появились новые деньги, а в Ростове из окон все чаще падают дети

18 июля 2023, 18:46
Фото: pxhere.com
На Дону появились новые деньги, а в Ростове из окон все чаще падают дети
В Ростовской области из окон падают дети и вводят в оборот новые купюры, пока Таганрог становится вдохновением для современных сериалов.

Техника безопасности

Управление ГО и ЧС Ростова-на-Дону объявило, что за последние дни из окон выпали двое несовершеннолетних.

Первый случай произошел 15 июля в гостинице «Белая дача», где из окна выпал годовалый малыш. Второй мальчик, которому всего пять лет, выпал из окна третьего этажа дома. О том, удалось ли выжить детям, и в каком состоянии находятся малыши, ничего неизвестно.

Фото: pxhere.com

Спасатели напомнили ростовчанам и гостям города, что летом число несчастных случаев с участием детей резко увеличивается: причиной падения детей из окон становится ненадежная москитная сетка, которая служит им опорой. Она просто не выдерживает нагрузки, рвется или выпадает, после чего ребенок не имеет возможности удержаться и падает из окна. Родителям несовершеннолетних следует быть внимательными и не оставлять детей одних рядом с распахнутыми окнами.

Мы в телевизоре

Во вторник, 18 июля, СМИ сообщили, что Таганрог стал прообразом города Таганска, ставшего местом действий в новом сериале «Местный».

Фото: donland

Первая пилотная серия уже доступна для просмотра в Интернете. Главным действующим лицом в истории станет топ-менеджер компании из Москвы, который получил шанс стать мэром города на шесть месяцев. Основные события будут разворачиваться в Таганске, образ которого вдохновлен Таганрогом.

Среди актерского состава упоминаются Анна Михалкова с Сергеем Годиным и Леонидом Ярмольником. Сроки завершения съемок пока неизвестны.

Не подделка, а новый дизайн

Пресс-служба Южного ГУ Банка России по Ростовской области объявила, что в наличный оборот постепенно начнут выпускать новые купюры номиналом 100 рублей.

Эти банкноты должны заменить устаревшие образцы, отличительной чертой купюр является яркий оливково-оранжевый дизайн с изображениями Спасской башни Московского Кремля и Ржевского мемориала Советскому Солдату.

Новые сторублевки появились в обороте в Ростовской области
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Кроме того, в банке сообщили, что важным дополнением дизайна стали усиленные меры защиты от подделок — новые водяные знаки, защитная нить с металлическими элементами и QR-код с подробной информацией о банкноте.

После сторублевых купюр к 2026 году собираются обновить дизайны банкнот номиналом 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей.

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