Спасатели напомнили ростовчанам и гостям города, что летом число несчастных случаев с участием детей резко увеличивается: причиной падения детей из окон становится ненадежная москитная сетка, которая служит им опорой. Она просто не выдерживает нагрузки, рвется или выпадает, после чего ребенок не имеет возможности удержаться и падает из окна. Родителям несовершеннолетних следует быть внимательными и не оставлять детей одних рядом с распахнутыми окнами.