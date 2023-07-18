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Published Сегодня, 18:46
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Управление ГО и ЧС Ростова-на-Дону объявило, что за последние дни из окон выпали двое несовершеннолетних.
Первый случай произошел 15 июля в гостинице «Белая дача», где из окна выпал годовалый малыш. Второй мальчик, которому всего пять лет, выпал из окна третьего этажа дома. О том, удалось ли выжить детям, и в каком состоянии находятся малыши, ничего неизвестно.
Спасатели напомнили ростовчанам и гостям города, что летом число несчастных случаев с участием детей резко увеличивается: причиной падения детей из окон становится ненадежная москитная сетка, которая служит им опорой. Она просто не выдерживает нагрузки, рвется или выпадает, после чего ребенок не имеет возможности удержаться и падает из окна. Родителям несовершеннолетних следует быть внимательными и не оставлять детей одних рядом с распахнутыми окнами.
Во вторник, 18 июля, СМИ сообщили, что Таганрог стал прообразом города Таганска, ставшего местом действий в новом сериале «Местный».
Первая пилотная серия уже доступна для просмотра в Интернете. Главным действующим лицом в истории станет топ-менеджер компании из Москвы, который получил шанс стать мэром города на шесть месяцев. Основные события будут разворачиваться в Таганске, образ которого вдохновлен Таганрогом.
Среди актерского состава упоминаются Анна Михалкова с Сергеем Годиным и Леонидом Ярмольником. Сроки завершения съемок пока неизвестны.
Пресс-служба Южного ГУ Банка России по Ростовской области объявила, что в наличный оборот постепенно начнут выпускать новые купюры номиналом 100 рублей.
Эти банкноты должны заменить устаревшие образцы, отличительной чертой купюр является яркий оливково-оранжевый дизайн с изображениями Спасской башни Московского Кремля и Ржевского мемориала Советскому Солдату.
Кроме того, в банке сообщили, что важным дополнением дизайна стали усиленные меры защиты от подделок — новые водяные знаки, защитная нить с металлическими элементами и QR-код с подробной информацией о банкноте.
После сторублевых купюр к 2026 году собираются обновить дизайны банкнот номиналом 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей.