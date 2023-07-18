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На Дону заключили под стражу пьяного водителя, угрожавшего полиции гранатой

18 июля 2023, 17:19
Фото: pxhere.com
На Дону заключили под стражу пьяного водителя, угрожавшего полиции гранатой
В Ростовской области заключили под стражу водителя, который угрожал жизням сотрудников ГИБДД гранатой, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Пресс-служба Следственного управления по Ростовской области рассказала, что на Дону под стражу поместили жителя Веселовского района, обвиняемого в посягательстве на жизни полицейских.

По версии следователей, в конце прошлого месяца подозреваемый находился в хуторе Нижнесоленый. Мужчина управлял автомобилем под действием алкоголя, и когда инспекторы остановили его и начали составлять протокол из-за отказа пройти медицинское освидетельствование — подозреваемый достал гранату и постарался ее активировать.

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Полицейские успели отреагировать и помешать жителю Веселовского района. По решению суда мужчину заключили под стражу. В настоящий момент следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, чтобы дать правовую оценку действиям дончанина, в том числе покупке и хранению гранаты водителем.

Ранее ростовчанин заявил, что нашел гранату на Восточном шоссе.

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