На Дону заключили под стражу пьяного водителя, угрожавшего полиции гранатой

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Пресс-служба Следственного управления по Ростовской области рассказала, что на Дону под стражу поместили жителя Веселовского района, обвиняемого в посягательстве на жизни полицейских.
По версии следователей, в конце прошлого месяца подозреваемый находился в хуторе Нижнесоленый. Мужчина управлял автомобилем под действием алкоголя, и когда инспекторы остановили его и начали составлять протокол из-за отказа пройти медицинское освидетельствование — подозреваемый достал гранату и постарался ее активировать.
Полицейские успели отреагировать и помешать жителю Веселовского района. По решению суда мужчину заключили под стражу. В настоящий момент следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, чтобы дать правовую оценку действиям дончанина, в том числе покупке и хранению гранаты водителем.
Ранее ростовчанин заявил, что нашел гранату на Восточном шоссе.