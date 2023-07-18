На Дону заключили под стражу пьяного водителя, угрожавшего полиции гранатой

По версии следователей, в конце прошлого месяца подозреваемый находился в хуторе Нижнесоленый. Мужчина управлял автомобилем под действием алкоголя, и когда инспекторы остановили его и начали составлять протокол из-за отказа пройти медицинское освидетельствование — подозреваемый достал гранату и постарался ее активировать.