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На пути из Ростова в Крым по новым регионам водители заметили предупреждения о минах

18 июля 2023, 08:09
Фото: U.S. Navy/cc0/wikimedia.org
Водителей удивили предупреждения о минах по пути из Севастополя до Ростова-на-Дону
Водители, которые едут по альтернативному маршруту из Севастополя до Ростова, заметили предупреждающие о минах таблички, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Напомним, что в понедельник на Крымском мосту был совершен теракт, из-за чего движение здесь закрыли. Водителям предложили воспользоваться маршрутом через новые регионы.

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Канал пишет со ссылкой на слова одного из водителей, что на пути появились пробки, расстояние до Ростова составляет 125 километров, но ехать приходится 3,5 часа. Он рассказал, что на дороге большое количество блок-постов, не работает навигатор и интернет.

«Есть еле заметные указатели, информирующие о минах. К такому событию эту дорогу жизнь не готовила», — рассказал собеседник Telegram-каналу. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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