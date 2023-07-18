Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Напомним, что в понедельник на Крымском мосту был совершен теракт, из-за чего движение здесь закрыли. Водителям предложили воспользоваться маршрутом через новые регионы.
Канал пишет со ссылкой на слова одного из водителей, что на пути появились пробки, расстояние до Ростова составляет 125 километров, но ехать приходится 3,5 часа. Он рассказал, что на дороге большое количество блок-постов, не работает навигатор и интернет.
«Есть еле заметные указатели, информирующие о минах. К такому событию эту дорогу жизнь не готовила», — рассказал собеседник Telegram-каналу. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.