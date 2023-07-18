На въезде в Ростовскую область из ДНР образовалась многокилометровая пробка

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Telegram-канал «Ростов Главный» поделился видео подписчицы, которая проезжала КПП «Весело-Вознесенка». Видео длится около минуты, в течение которой автомобиль на высокой скорости едет мимо встречной неподвижной полосы с сотнями застывших автомобилей. Водители неторопливо прогуливались вдоль проезжей части, а автомобилям не было видно ни конца, ни края даже после того, как видео приблизилось к концу.
Женщина рассказала, что пробка растянулась на километры на въезде в Ростовскую область, а водителям приходится ждать для проезда более трех часов.
«Кошмар какой!», — ужаснулись ростовчане.
«На мосту было ничем не лучше. Стояли 4,5 часа на досмотр…», «Ну, три часа это ещё недолго, было что и семь часов стояли», — поделились комментаторы.
Напомним, днем ранее на Крымском мосту произошел теракт, последствия которого затронули и Ростовскую область.