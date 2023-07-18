На въезде в Ростовскую область из ДНР образовалась многокилометровая пробка

Telegram-канал «Ростов Главный» поделился видео подписчицы, которая проезжала КПП «Весело-Вознесенка». Видео длится около минуты, в течение которой автомобиль на высокой скорости едет мимо встречной неподвижной полосы с сотнями застывших автомобилей. Водители неторопливо прогуливались вдоль проезжей части, а автомобилям не было видно ни конца, ни края даже после того, как видео приблизилось к концу.