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На въезде в Ростовскую область из ДНР образовалась многокилометровая пробка

18 июля 2023, 13:21
Фото: 1MI
На въезде в Ростовскую область из ДНР образовалась многокилометровая пробка
Со стороны ДНР на въезде в Ростовскую область через КПП «Весело-Вознесенка» возникла огромная пробка, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Ростов Главный» поделился видео подписчицы, которая проезжала КПП «Весело-Вознесенка». Видео длится около минуты, в течение которой автомобиль на высокой скорости едет мимо встречной неподвижной полосы с сотнями застывших автомобилей. Водители неторопливо прогуливались вдоль проезжей части, а автомобилям не было видно ни конца, ни края даже после того, как видео приблизилось к концу.

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Женщина рассказала, что пробка растянулась на километры на въезде в Ростовскую область, а водителям приходится ждать для проезда более трех часов.
Видео: ТГ канал rostov_glavniy

Женщина рассказала, что пробка растянулась на километры на въезде в Ростовскую область, а водителям приходится ждать для проезда более трех часов.

«Кошмар какой!», — ужаснулись ростовчане.

«На мосту было ничем не лучше. Стояли 4,5 часа на досмотр…», «Ну, три часа это ещё недолго, было что и семь часов стояли», — поделились комментаторы.

Напомним, днем ранее на Крымском мосту произошел теракт, последствия которого затронули и Ростовскую область.

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