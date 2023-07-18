Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
По информации ТАСС, задержанным предъявили обвинение по статье о получении взятки. Издание уточнило, что их повезли в Москву, где изберут меру пресечения.
«Ранее высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить уголовное дело о получении крупных взяток. Золотарева это решение обжаловала», — сказано в сообщении.
Официальной информации о задержании не поступало, она уточняется.
До этого стало известно состояние экс-судьи Золотаревой после попытки суицида. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.