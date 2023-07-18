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Названа причина задержания экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

18 июля 2023, 05:37
Фото: 1MI
Экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову задержали, пишут СМИ.

По информации ТАСС, задержанным предъявили обвинение по статье о получении взятки. Издание уточнило, что их повезли в Москву, где изберут меру пресечения.

«Ранее высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить уголовное дело о получении крупных взяток. Золотарева это решение обжаловала», — сказано в сообщении.

Экс-главу Ростовского облсуда Золотареву задержали по статье о взятке
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Официальной информации о задержании не поступало, она уточняется.

До этого стало известно состояние экс-судьи Золотаревой после попытки суицида. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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