Новикомбанк готов поддержать инновации в промышленности на 36 млрд руб

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Содействие продвижению программ производства инновационной продукции относится к сфере приоритетов Новикомбанка, которому в этом году исполняется 30 лет. Банк постоянно ведет работу по развитию собственных преференциальных программ для высокотехнологичных предприятий. Об этом пишет ТАСС.
В качестве прогрессивных банковских инструментов старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева назвала финансирование с господдержкой и регуляторными стимулами, собственные банковские программы, выпуск облигаций устойчивого развития, выкуп кредитными организациями портфелей займов институтов развития.
В частности, на полях выставки Новикомбанк подписал контракт на организацию финансирования проектов АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Общая сумма контракта, предметом которого является поддержка производства радиоэлектронных систем, составила 10 миллиардов рублей.
По информации пресс-службы, Новикомбанк также планирует обеспечить финансирование с максимальной интеграцией мер государственной поддержки для инновационных проектов бизнес-акселератора госкорпорации «Ростех», где участники под руководством наставников занимаются трансформацией инновационных идей в реальные разработки, актуальные для отечественной промышленности. Предполагается, что первым из таких проектов, выполненных при содействии банка, должен стать выпуск современных литий-ионных батарей.
Помимо этого, предоставление Новикомбанком банковских гарантий позволит АНО «Технопарк авиационных технологий» начать осуществление инновационных проектов по производству комплектующих для силовых установок, которые применяются в гражданской авиации, включая новое поколение двигателей ПД-14 и ПД-8.
«В названии выставки „Иннопром-2023“ заложена главная концепция мероприятия, которая заключается в развитии инноваций в промышленности», — заявила куратор Воронежского регионального отделения «СоюзМаш» Елена Георгиева. Она также добавила, что в ходе выставки компанией были представлены собственные решения в сфере финансовой поддержки инноваций, которые нацелены на ускорение достижения технологического суверенитета страны.