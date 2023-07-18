Новикомбанк готов поддержать инновации в промышленности на 36 млрд руб

По информации пресс-службы, Новикомбанк также планирует обеспечить финансирование с максимальной интеграцией мер государственной поддержки для инновационных проектов бизнес-акселератора госкорпорации «Ростех», где участники под руководством наставников занимаются трансформацией инновационных идей в реальные разработки, актуальные для отечественной промышленности. Предполагается, что первым из таких проектов, выполненных при содействии банка, должен стать выпуск современных литий-ионных батарей.