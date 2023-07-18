Новые сторублевки появились в обороте в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В Ростовской области в наличный оборот начали вводить новые купюры номиналом 100 рублей образца 2022 года. Купюры будут вводить в оборот постепенно, чтобы заменить устаревшие банкноты 1997 года выпуска с модификациями 2001 и 2004 годов.
В банке сообщили, что новая купюры выполнена в оливковой и оранжевой гамме цветов, на нее нанесли изображения фрагмента Спасской башни Московского Кремля с курантами и Ржевского мемориала Советскому Солдату. Купюры по стилю напоминают банкноты номиналом 200 и две тысячи рублей, выпущенные шесть лет назад.
Управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева уточнила, что в ближайшие три года в России планируют модернизировать и остальные банкноты старых выпусков. В 2023 году представят новые 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 обновят дизайны 10 и 50 рублей.
Представители банка добавили, что на новые сторублевые купюры установили усиленную защиту от подделок: на банкноте появился многотоновый составной водяной знак, который будет видно на просвет, а также дополнительную защитную нить и QR-код, направляющий на страницу Банка России с информацией о купюре, ее внешнем виде и признаках подделки.
Ранее в Ростовской области снова появились пятирублевые и десятирублевые купюры.