rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Изображение материала

Новые сторублевки появились в обороте в Ростовской области

18 июля 2023, 11:31
Фото: Администрация Ржевского муниципального округа
Жители Ростовской области смогут расплачиваться новыми сторублевыми купюрами
В Ростовской области в наличный оборот запустили новые купюры номиналом 100 рублей, об этом сообщили в пресс-службе отделения Южного ГУ Банка России по Ростовской области.

В Ростовской области в наличный оборот начали вводить новые купюры номиналом 100 рублей образца 2022 года. Купюры будут вводить в оборот постепенно, чтобы заменить устаревшие банкноты 1997 года выпуска с модификациями 2001 и 2004 годов.

В банке сообщили, что новая купюры выполнена в оливковой и оранжевой гамме цветов, на нее нанесли изображения фрагмента Спасской башни Московского Кремля с курантами и Ржевского мемориала Советскому Солдату. Купюры по стилю напоминают банкноты номиналом 200 и две тысячи рублей, выпущенные шесть лет назад.

Фото: ТГ канал rostovinside
Новые банкноты номиналом в 100 рублей появились в Ростовской области
Узнать подробнее

Управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева уточнила, что в ближайшие три года в России планируют модернизировать и остальные банкноты старых выпусков. В 2023 году представят новые 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 обновят дизайны 10 и 50 рублей.

Представители банка добавили, что на новые сторублевые купюры установили усиленную защиту от подделок: на банкноте появился многотоновый составной водяной знак, который будет видно на просвет, а также дополнительную защитную нить и QR-код, направляющий на страницу Банка России с информацией о купюре, ее внешнем виде и признаках подделки.

Ранее в Ростовской области снова появились пятирублевые и десятирублевые купюры.

Читайте также:
«Пора 10 тысяч печатать»: ростовчане раскритиковали дизайн новой сторублевой банкнотыНе отказываться от бумажных банкнот из-за коронавируса просят россиянПоддельные купюры на 400 тысяч рублей и фальшивую монетку изъяли в Ростовской области
#Надежда Пустяк#Происшествие#18+#Банк#Деньги#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область
Подпишитесь
Пять миллионов — не предел: как косметологов Ростова проверил «Черный шприц»
Сегодня, 11:55
Экс-зампредседателя Ростовского облсуда Татьяну Юрову отправили в СИЗО с 18 июля
Сегодня, 12:17
Донской губернатор дошел до Верховного суда из-за охотхозяйства сына депутата Госдумы
Сегодня, 12:16
Юрист рассказал, как ростовчанам, пострадавшим от мошенников, банки вернут деньги
Сегодня, 11:07
Эксперт объяснил, почему в Таганроге часто сменяются заместители главы администрации
Сегодня, 11:06
Экономист объяснил, почему в Ростовской области подорожает газировка и соки
Сегодня, 11:23