Новые сторублевки появились в обороте в Ростовской области

Управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева уточнила, что в ближайшие три года в России планируют модернизировать и остальные банкноты старых выпусков. В 2023 году представят новые 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 обновят дизайны 10 и 50 рублей.