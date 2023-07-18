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Около пяти тыс жителей в Ростовской области отправили служить в армию

18 июля 2023, 07:18
Фото: donland.ru
Около пяти тыс жителей в Ростовской области отправили служить в армию
В Ростовской области завершился весенний призыв в армию, всего набрали пять тысяч человек, сообщили в правительстве региона.

Замгубернатора Вадим Артемов рассказал, что установленная Минобороны норма выполнена полностью. Жители региона служат в различных частях, в том числе на территории Южного военного округа.

«Этой весной пошли служить 180 казаков и более 500 человек с уже имеющейся военно-учетной специальностью. Еще 15 призывников попали в Президентский полк комендатуры Московского Кремля», — сказано в сообщении.

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Местным жителям напомнили, что призывников не отправляют служить в новые регионы страны. Всю информацию о призыве можно получить по номеру 122.

Ранее Сергей Шойгу посетил ЮВО и лично проверил условия для подготовки контрактников.

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