Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Замгубернатора Вадим Артемов рассказал, что установленная Минобороны норма выполнена полностью. Жители региона служат в различных частях, в том числе на территории Южного военного округа.
«Этой весной пошли служить 180 казаков и более 500 человек с уже имеющейся военно-учетной специальностью. Еще 15 призывников попали в Президентский полк комендатуры Московского Кремля», — сказано в сообщении.
Местным жителям напомнили, что призывников не отправляют служить в новые регионы страны. Всю информацию о призыве можно получить по номеру 122.
Ранее Сергей Шойгу посетил ЮВО и лично проверил условия для подготовки контрактников.