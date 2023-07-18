Омбудсмен Мишонова предлагает создать единый реестр заводчиков собак

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
На федеральном уровне подобная инициатива получила поддержку. На заседании рабочей группы в аппарате Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, большинство экспертов высказались за введение реестра, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ксения Мишонова подчеркивает, что государство должно контролировать разведение собак, чтобы уменьшить риск возникновения пород с нарушениями психики, генетическими болезнями и другими опасными проявлениями.
«Когда будет единый реестр, все будут знать, чья собака гуляет без намордника и поводка, чья собака оказалась на улице, и кто несет ответственность за своего питомца», — отмечает омбудсмен.
Домашние питомцы, согласно статистике, являются основной причиной нападений на людей, и омбудсмен рассчитывает, что предложенные меры помогут снизить подобные случаи.
Юрист Виктор Потапов также одобряет идею чипирования собак и создания реестра. Он при этом отмечает, что недавние изменения в КоАП РФ, предусматривающие штрафы за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, недостаточно эффективны для решения проблемы в полной мере.