rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:15

Published Сегодня, 19:15

Modified Сегодня, 19:17

Updated Сегодня, 19:17

Омбудсмен Мишонова предлагает создать единый реестр заводчиков собак

18 июля 2023, 19:15
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области, Ксения Мишонова, предложила в России ужесточить контроль за выгулом и разведением собак, с целью снижения числа нападений на людей. Она предлагает чипировать всех собак и создать единый реестр их заводчиков.

На федеральном уровне подобная инициатива получила поддержку. На заседании рабочей группы в аппарате Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, большинство экспертов высказались за введение реестра, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ксения Мишонова подчеркивает, что государство должно контролировать разведение собак, чтобы уменьшить риск возникновения пород с нарушениями психики, генетическими болезнями и другими опасными проявлениями.

«Когда будет единый реестр, все будут знать, чья собака гуляет без намордника и поводка, чья собака оказалась на улице, и кто несет ответственность за своего питомца», — отмечает омбудсмен.

Домашние питомцы, согласно статистике, являются основной причиной нападений на людей, и омбудсмен рассчитывает, что предложенные меры помогут снизить подобные случаи.

Юрист Виктор Потапов также одобряет идею чипирования собак и создания реестра. Он при этом отмечает, что недавние изменения в КоАП РФ, предусматривающие штрафы за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, недостаточно эффективны для решения проблемы в полной мере.

Подпишитесь
. На Дону появились новые деньги, а в Ростове из окон все чаще падают дети
Сегодня, 18:46
Адвокат Беркович рассказал, какой срок грозит арестованным ростовским судьям
Сегодня, 17:08
Донской губернатор дошел до Верховного суда из-за охотхозяйства сына депутата Госдумы
Сегодня, 12:16
Юрист рассказал, как ростовчанам, пострадавшим от мошенников, банки вернут деньги
Сегодня, 11:07
Эксперт объяснил, почему в Таганроге часто сменяются заместители главы администрации
Сегодня, 11:06
Экономист объяснил, почему в Ростовской области подорожает газировка и соки
Сегодня, 11:23