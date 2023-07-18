Омбудсмен Мишонова предлагает создать единый реестр заводчиков собак

Юрист Виктор Потапов также одобряет идею чипирования собак и создания реестра. Он при этом отмечает, что недавние изменения в КоАП РФ, предусматривающие штрафы за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка, недостаточно эффективны для решения проблемы в полной мере.