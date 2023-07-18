Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе, после чего была проведена проверка. На место прибыли представители экстренных служб и правоохранители.
«В результате осмотра участка улицы изъяли найденный предмет, его отправили на исследование», — уточнили в полиции.
Отмечается, что теперь предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее стали известны подробности обнаружения боевой гранаты в автобусе «Ростов — Луганск». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
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