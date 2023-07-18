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Похожий на гранату предмет нашли на улице в Азове

18 июля 2023, 10:53
Фото: mil.ru
Похожий на гранту предмет нашли на улице в Азове
В Азове на одной из улиц города обнаружили предмет, который похож на гранату, сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило сообщение о якобы существующей угрозе, после чего была проведена проверка. На место прибыли представители экстренных служб и правоохранители.

«В результате осмотра участка улицы изъяли найденный предмет, его отправили на исследование», — уточнили в полиции.

Стали известны подробности обнаружения боевой гранаты в автобусе «Ростов — Луганск»
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Отмечается, что теперь предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее стали известны подробности обнаружения боевой гранаты в автобусе «Ростов — Луганск». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также о том, как в Ростове стали массово сдавать гранатометы, а в Краснодаре автоматы и пулеметы.

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#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Граната#УМВД#Полиция#Азов#Экстренные службы
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