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Президент Путин назначил нового судью в арбитражном суде Ростовской области

18 июля 2023, 13:22
Фото: 1MI
Президент Путин назначил нового судью в арбитражном суде Ростовской области
Должность судьи Арбитражном суде Ростовской области заняла Елена Стрельникова, сообщение об этом появилось на портале федеральной правовой информации.

В четверг, 13 июля, в Кремле президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в различных субъектах Российской Федерации.

Кадровые перестановки не обошли и Ростовскую область, благодаря чему назначения получили сразу два сотрудника сферы юстиции.

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Первой судьей назначили Елену Стрельникову, которая получила должность в Арбитражном суде Ростовской области, второе назначение получила Кристина Рубанова, она займет пост судьи Таганрогского городского суда.

Ранее стало известно, что подозреваемая по делу о коррупции в донских судах Татьяна Юрова отправится в СИЗО, где будет находиться два месяца.

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