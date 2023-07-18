Президент Путин назначил нового судью в арбитражном суде Ростовской области

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В четверг, 13 июля, в Кремле президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в различных субъектах Российской Федерации.
Кадровые перестановки не обошли и Ростовскую область, благодаря чему назначения получили сразу два сотрудника сферы юстиции.
Первой судьей назначили Елену Стрельникову, которая получила должность в Арбитражном суде Ростовской области, второе назначение получила Кристина Рубанова, она займет пост судьи Таганрогского городского суда.
Ранее стало известно, что подозреваемая по делу о коррупции в донских судах Татьяна Юрова отправится в СИЗО, где будет находиться два месяца.