При поддержке видеосервиса Wink в Москве приступили к съемкам сериала «Неверные»

Героиня Оксаны Акиньшиной — Ольга Шилковская психологически сломлена: она не только теряет себя, но и лишается единственного сына, его забирает у нее бывший муж. Она понимает, что сначала надо спасать себя, но это не так просто. Сначала она решает вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К Ольге приходят за помощью в казалось бы в безвыходных ситуациях, когда нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные решения, не доводя дело до суда. Но став медийным и успешным адвокатом, она понимает, что это только внешняя благополучная оболочка. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле…