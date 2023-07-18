При поддержке видеосервиса Wink в Москве приступили к съемкам сериала «Неверные»

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
За производство отвечают «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студия», режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов. Сериал пополнит линейку проектов WinkOriginals.
Героиня Оксаны Акиньшиной — Ольга Шилковская психологически сломлена: она не только теряет себя, но и лишается единственного сына, его забирает у нее бывший муж. Она понимает, что сначала надо спасать себя, но это не так просто. Сначала она решает вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К Ольге приходят за помощью в казалось бы в безвыходных ситуациях, когда нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные решения, не доводя дело до суда. Но став медийным и успешным адвокатом, она понимает, что это только внешняя благополучная оболочка. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле…
В звездном актерском ансамбле сериала: Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.
Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/r5Yo_WeWSUaF7A
— Сценарий меня сильно зацепил: сложная героиня в очень непростых обстоятельствах. Такой характер — всегда интересная работа. Талантливая творческая команда, отличный актерский ансамбль и актуальная, очень «живая» история. Я уверена, что зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт, — поделилась исполнительница главной роли Оксана Акиньшина.
— Это история про нелюбовь: про нелюбимых и ненужных детей, которые проносят через всю жизнь эту нелюбовь и впоследствии хотят компенсировать это чувство — они ищут его в мире, который так и не научился их принимать, — рассказывает режиссер Алексей Кузмин-Тарасов. — А также про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая, общественное мнение важнее, чем быть психологически здоровым, неудобным и независимым. И еще про старость, которая пытается отменить будущее. Это фильм про Неверных, прежде всего, самим себе.
По словам шоураннера Анастасии Корецкой и автора идеи и креативного продюсера Анны Колчиной, проект был задуман несколько лет назад. Можно точно сказать: такую героиню в российском сериале зрители увидят впервые. Исследуя феномены семейных отношений, авторы размышляют о природе зависимости.
— «Студия Видеопрокат» давно сделала ставку на работу с молодыми режиссерами и молодой командой, и продолжает это делать от проекта к проекту в лучших традициях студии. «Неверные» — это наш второй проект с Алексеем Кузминым-Тарасовым. Мы верим в молодые таланты и никогда не боялись рисковать, — дали свою оценку продюсеры сериала Сергей Бондарчук и Алексей Киселёв.
О сериале «Неверные» (18+)
Производство: «Студия Видеопрокат» и «НМГ Студия»
Видеосервис: Wink.
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