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Прокурор в Ростове запросил 17 лет колонии для морпеха ВСУ Чередника

18 июля 2023, 09:14
Фото: Следком РФ
Прокурор в Ростове запросил 17 лет колонии для морпеха ВСУ Чередника
В Ростове-на-Дону прокурор попросил отправить на 17 лет в колонию морпеха ВСУ Антона Чередника, сообщает Южный окружной военный суд.

Ранее СМИ писали, что Чередника обвинили в насилии над мирными жителями в Мариуполе. Говорилось, что он якобы убил мужчину из-за неправильного произношения слов на украинском языке. Официальной информации об этом не было, она уточняется.

Жителю в Ростовской области дали 17 лет за убийство своего дедушки ради денег
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«Суд приступил к прениям сторон по уголовному делу в отношении Чередника. В ходе прений прокурор запросил 17 лет строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сообщили в суде.

Отмечается, что адвокат обратился с просьбой вынести справедливое решение.

Ранее жителю в Ростовской области дали 17 лет за убийство своего дедушки ради денег.

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