Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Ранее СМИ писали, что Чередника обвинили в насилии над мирными жителями в Мариуполе. Говорилось, что он якобы убил мужчину из-за неправильного произношения слов на украинском языке. Официальной информации об этом не было, она уточняется.
«Суд приступил к прениям сторон по уголовному делу в отношении Чередника. В ходе прений прокурор запросил 17 лет строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сообщили в суде.
Отмечается, что адвокат обратился с просьбой вынести справедливое решение.
Ранее жителю в Ростовской области дали 17 лет за убийство своего дедушки ради денег.