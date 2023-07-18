Все потому, что в аппаратной косметологии, по ее словам, есть два противоречащих друг другу закона. Один говорит о том, что если косметолог не проводит терапию и лечение, то услуга считается бытовой. А второй свидетельствует об обратном. Если при эстетической процедуре идет физиотерапия — это относится к медицине.