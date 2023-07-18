Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Как визит Фонда сказался на качестве местной косметологии? Какую сумму денег и почему отдали косметологи за сохранение своего спокойствия — выяснил корреспондент RostovGazeta.
Деятельность Фонда «Черный шприц» известна многим, кто так или иначе знаком с услугами косметологов.
Пострадавшие от эстетических процедур не без удовольствия наблюдают за политикой Фонда. Ведь видео и посты их «проверок» привлекают нетривиальным подходом. Такие сюжеты регулярно появляются на страницах Фонда в соцсети, а также закрытом Telegram-канале.
Мнения опрошенных корреспондентом RostovGazeta экспертов о деятельности Фонда разнятся. Одни уверены, что он делает полезное дело и рынок косметологии действительно нуждается в здоровой очистке, уходу от «черных» или «серых» схем.
Другие склоняются к мнению, что пиара в деятельности Фонда много, а реальной пользы — гораздо меньше.
Узнав о том, что «Черный шприц» собирается в Ростов, донские косметологи насторожились. Тем более, что объявленная в соцсетях информация выглядела предельно странной: «Ростов-папа, готовь алименты. Без 5 миллионов мы не уедем. Вас ждет веселая неделька».
В конце июня 2023 года представители Фонда, дескать, появились в одном из салонов Ростова. Руководитель салона — косметолог, уже не проводила процедуры, а собиралась домой.
«Ко мне ворвались четыре женщины и один мужчина. Дверь, что была на замке — практически вырвали. Мужчина схватил мою медсестру. А женщины, тыча мне в лицо камерой, стали лазить по шкафам, все выворачивать. Это было похоже на какой-то страшный рейдерский захват. Меня толкали, мне грубили, порвали одежду. Я была шокирована происходящим», — рассказывает косметолог Оксана [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции].
Собеседница добавляет, что в этот момент в салон случайно заглянула ее несовершеннолетняя дочь.
«Она очень испугалась. Ей стали угрожать, что „мамку твою щас арестуем, она будет сидеть!“. Дочка разрыдалась. Перепугавшийся ребенок умудрился дозвониться дедушке — моему отцу. Понимая, что происходит нечто ужасное, мой отец тоже поспешил в салон — мы же живем рядом. А он пожилой человек с высоким давлением — ему 70 лет», — говорит Оксана.
Косметолог подчеркивает, что изначально не собиралась отдавать деньги. Была намерена до конца отстаивать свою позицию. Однако, по ее словам, видя, как угрожают и запугивают ее родных, решила, что откупиться будет спокойнее.
«По факту, считаю, что это было очевидное вымогательство», — подчеркивает хозяйка салона.
Однако руководитель "Черного шприца" не согласна с таким заявлением, подчеркивая, что деньги были выплачены не не Фонду, а пострадавшей пациентке.
Руководитель Союза косметологов России, созданного в Ростове, Марина Кольцова отмечает, что косметологи боятся любых проверок. Ведь придраться к их деятельности — легко.
Все потому, что в аппаратной косметологии, по ее словам, есть два противоречащих друг другу закона. Один говорит о том, что если косметолог не проводит терапию и лечение, то услуга считается бытовой. А второй свидетельствует об обратном. Если при эстетической процедуре идет физиотерапия — это относится к медицине.
«Таким образом, элементарная чистка лица ультразвуковой лопаткой с добавлением RF-лифтинга может считаться медицинской процедурой, которую должен выполнять врач. Но согласитесь, учиться много лет на врача только для того, чтобы работать ультразвуковой лопаткой, не имеет смысла, — говорит Кольцова. — Вот и получается, что любая проверка представляет собой опасность для косметолога — если он опирается на один закон, а проверяющие органы будут опираться на другой».
Источник, знакомый с ситуацией, соглашается, что косметологам Ростова проще отдать деньги, чем пытаться отстаивать свою правоту.
«Если бы Фонд на самом деле выявлял нарушения и помогал жертвам, которые не могли добиться правды — это одно дело. Но пока этого не наблюдается. Ведь по факту — ни один салон не закрыли. Ни одного косметолога должным образом не наказали», — делится мнением косметолог Ирина, попросившая изменить свое имя при публикации.
Намеченный для Ростова план — сбор пяти миллионов рублей, «Черный шприц» практически выполнил. Об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала его директор Тамара Кармишина. Также она подчеркнула, что нарушений в донской столице выявлено много.
«Подали заявления, инициированы доследственные проверки, предметные жалобы в Роспотребнадзор», — делится собеседница результатом проверок в Ростове.
И даже, по ее словам, пришлось прибегать к вызову полиции.
«Полицию мы ждали долго. За это время нам удалось и помириться, и договориться. Поэтому когда приехали представители правоохранительных органов, мы подписали отказ и пожали друг другу руки», — поясняет директор Фонда.
Сколько косметологов Ростова получили удостоверение члена Фонда — руководитель «Черного шприца» ответить затруднилась.
По словам экспертов, придраться к деятельности «Черного шприца» достаточно сложно. Ведь пострадавших от нерадивых косметологов, они действительно находят заранее, по соцсетям.
Эту информацию подтверждает и косметолог Оксана. Она добавляет, что в процессе «проверки», ей вменили недовольство клиентки тем, как «сдули» губы. Правда, по ее словам, было это еще в 2020 году. Никакого ущерба здоровью девушке не нанесло. А поводом для недовольства клиентки стала аргументация: «Раньше было лучше».
Опрошенные косметологи Ростова сходятся во мнении, что факт защиты Фондом пострадавших от косметологов выглядит весьма подозрительно. Ведь в подобных случаях должны всегда проводиться судебные разбирательства, должно быть обращение в правоохранительные органы.
Тамара Кармишина соглашается, что Фонд и правда не уполномочен проводить проверки.
«А моя общественная организация имеет полное право вести общественный контроль в рамках защиты прав потребителя. В частности, мы можем изучить нюансы качества оказания услуги — посмотреть документы на аппараты, ознакомиться с образованием врача. То есть изучить то, что косметологи обязаны показать любому человеку», — сообщает директор Фонда.
Эксперты приходят к выводу, что после отъезда «Черного шприца» из Ростова ситуация в донской косметологии не изменилась. Все продолжают работать, будто ничего и не произошло.
Разве что многие судачат о появлении на страницах Фонда видео. На них якобы донские косметологи с красивыми прическами и макияжем делятся достижениями в работе салона.
«Дело в том, что, собираясь на работу, косметолог никогда не наряжается, как на парад. И не делает красивую прическу. Все же понимают, что работать приходится в медицинском халате, шапочке и маске. Мне кажется, что эти видео многое объясняют», — делится подозрениями Ирина.
Но тут уж, как говорится, собственное мнение иметь не запрещается.
Тем не менее в Ростове остались косметологи, которые не только не знали о появлении «Черного шприца», но и никогда не слышали об их существовании.
«Я не знаю кто это такие. Никаких проверок не боюсь. Хотят — пусть приходят, я не скрываюсь», — констатирует косметолог салона Елена.
Нехитрый анализ ситуации показывает, что зоной внимания Фонда вероятно обделяются те, у кого нет аккаунта в соцсетях, и кто не имеет ни одного недовольного клиента.
Тамара Кармишина подчеркивает, что обращений от пострадавших из Ростова у «Черного шприца» накопилось много. По ее словам, есть и очень «тяжелые», с обезображенными лицами и инвалидностями.
«Всем постараемся помочь. Планируем новый визит. Скорее всего, в Ростове откроем постоянное представительство наших активистов при поддержке казачьих патрулей, — делится планами активистка. — У нас очень хорошо работает система вербовки „тайных пациентов“, которые получают зарплату за визиты в подозрительные клиники и салоны красоты. И среди ростовчан много желающих принять в этом участие».
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