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Пять миллионов — не предел: как косметологов Ростова проверил «Черный шприц»

18 июля 2023, 11:55
Фото: Zoe/CC BY 2.0/flickr.com
«Пять миллионов — не предел»: как косметологов Ростова проверил «Черный шприц»

В Ростове косметологов проверила скандальная организация «Черный шприц»

В конце июня донская косметология пережила серьезное испытание. Представители российского Фонда «Черный шприц», созданного для оказания помощи пострадавшим от эстетической медицины, добрались до Ростова.

Как визит Фонда сказался на качестве местной косметологии? Какую сумму денег и почему отдали косметологи за сохранение своего спокойствия — выяснил корреспондент RostovGazeta.

«Веселая неделька»

Деятельность Фонда «Черный шприц» известна многим, кто так или иначе знаком с услугами косметологов.

Пострадавшие от эстетических процедур не без удовольствия наблюдают за политикой Фонда. Ведь видео и посты их «проверок» привлекают нетривиальным подходом. Такие сюжеты регулярно появляются на страницах Фонда в соцсети, а также закрытом Telegram-канале.

Мнения опрошенных корреспондентом RostovGazeta экспертов о деятельности Фонда разнятся. Одни уверены, что он делает полезное дело и рынок косметологии действительно нуждается в здоровой очистке, уходу от «черных» или «серых» схем.

Другие склоняются к мнению, что пиара в деятельности Фонда много, а реальной пользы — гораздо меньше.

Фото: Скриншот сторис аккаунта «Черный шприц» в соцсети

Узнав о том, что «Черный шприц» собирается в Ростов, донские косметологи насторожились. Тем более, что объявленная в соцсетях информация выглядела предельно странной: «Ростов-папа, готовь алименты. Без 5 миллионов мы не уедем. Вас ждет веселая неделька».

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«Толкали, порвали одежду»

В конце июня 2023 года представители Фонда, дескать, появились в одном из салонов Ростова. Руководитель салона — косметолог, уже не проводила процедуры, а собиралась домой.

«Ко мне ворвались четыре женщины и один мужчина. Дверь, что была на замке — практически вырвали. Мужчина схватил мою медсестру. А женщины, тыча мне в лицо камерой, стали лазить по шкафам, все выворачивать. Это было похоже на какой-то страшный рейдерский захват. Меня толкали, мне грубили, порвали одежду. Я была шокирована происходящим», — рассказывает косметолог Оксана [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции].

Собеседница добавляет, что в этот момент в салон случайно заглянула ее несовершеннолетняя дочь.

«Она очень испугалась. Ей стали угрожать, что „мамку твою щас арестуем, она будет сидеть!“. Дочка разрыдалась. Перепугавшийся ребенок умудрился дозвониться дедушке — моему отцу. Понимая, что происходит нечто ужасное, мой отец тоже поспешил в салон — мы же живем рядом. А он пожилой человек с высоким давлением — ему 70 лет», — говорит Оксана.

«Она очень испугалась. Ей стали угрожать, что „мамку твою щас арестуем, она будет сидеть!“. Дочка разрыдалась», — говорит Оксана.«Она очень испугалась. Ей стали угрожать, что „мамку твою щас арестуем, она будет сидеть!“. Дочка разрыдалась», — говорит Оксана.
«Она очень испугалась. Ей стали угрожать, что „мамку твою щас арестуем, она будет сидеть!“. Дочка разрыдалась», — говорит Оксана.
Фото: pxhere.com

Косметолог подчеркивает, что изначально не собиралась отдавать деньги. Была намерена до конца отстаивать свою позицию. Однако, по ее словам, видя, как угрожают и запугивают ее родных, решила, что откупиться будет спокойнее.

«По факту, считаю, что это было очевидное вымогательство», — подчеркивает хозяйка салона.

Однако руководитель "Черного шприца" не согласна с таким заявлением, подчеркивая, что деньги были выплачены не не Фонду, а пострадавшей пациентке. 

Чего боятся косметологи Ростова

Руководитель Союза косметологов России, созданного в Ростове, Марина Кольцова отмечает, что косметологи боятся любых проверок. Ведь придраться к их деятельности — легко.

Все потому, что в аппаратной косметологии, по ее словам, есть два противоречащих друг другу закона. Один говорит о том, что если косметолог не проводит терапию и лечение, то услуга считается бытовой. А второй свидетельствует об обратном. Если при эстетической процедуре идет физиотерапия — это относится к медицине.

«Таким образом, элементарная чистка лица ультразвуковой лопаткой с добавлением RF-лифтинга может считаться медицинской процедурой, которую должен выполнять врач. Но согласитесь, учиться много лет на врача только для того, чтобы работать ультразвуковой лопаткой, не имеет смысла, — говорит Кольцова. — Вот и получается, что любая проверка представляет собой опасность для косметолога — если он опирается на один закон, а проверяющие органы будут опираться на другой».

«Таким образом, элементарная чистка лица ультразвуковой лопаткой с добавлением RF-лифтинга может считаться медицинской процедурой, которую должен выполнять врач»«Таким образом, элементарная чистка лица ультразвуковой лопаткой с добавлением RF-лифтинга может считаться медицинской процедурой, которую должен выполнять врач»
«Таким образом, элементарная чистка лица ультразвуковой лопаткой с добавлением RF-лифтинга может считаться медицинской процедурой, которую должен выполнять врач»
Фото: rostovgazeta.ru

Источник, знакомый с ситуацией, соглашается, что косметологам Ростова проще отдать деньги, чем пытаться отстаивать свою правоту.

«Если бы Фонд на самом деле выявлял нарушения и помогал жертвам, которые не могли добиться правды — это одно дело. Но пока этого не наблюдается. Ведь по факту — ни один салон не закрыли. Ни одного косметолога должным образом не наказали», — делится мнением косметолог Ирина, попросившая изменить свое имя при публикации.

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План выполнен

Намеченный для Ростова план — сбор пяти миллионов рублей, «Черный шприц» практически выполнил. Об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала его директор Тамара Кармишина. Также она подчеркнула, что нарушений в донской столице выявлено много.

«Подали заявления, инициированы доследственные проверки, предметные жалобы в Роспотребнадзор», — делится собеседница результатом проверок в Ростове.

И даже, по ее словам, пришлось прибегать к вызову полиции.

«Полицию мы ждали долго. За это время нам удалось и помириться, и договориться. Поэтому когда приехали представители правоохранительных органов, мы подписали отказ и пожали друг другу руки», — поясняет директор Фонда.

И даже, по ее словам, пришлось прибегать к вызову полиции.И даже, по ее словам, пришлось прибегать к вызову полиции.
И даже, по ее словам, пришлось прибегать к вызову полиции.
Фото: 1MI

Сколько косметологов Ростова получили удостоверение члена Фонда — руководитель «Черного шприца» ответить затруднилась.

«Раньше было лучше»

По словам экспертов, придраться к деятельности «Черного шприца» достаточно сложно. Ведь пострадавших от нерадивых косметологов, они действительно находят заранее, по соцсетям.

Эту информацию подтверждает и косметолог Оксана. Она добавляет, что в процессе «проверки», ей вменили недовольство клиентки тем, как «сдули» губы. Правда, по ее словам, было это еще в 2020 году. Никакого ущерба здоровью девушке не нанесло. А поводом для недовольства клиентки стала аргументация: «Раньше было лучше».

Опрошенные косметологи Ростова сходятся во мнении, что факт защиты Фондом пострадавших от косметологов выглядит весьма подозрительно. Ведь в подобных случаях должны всегда проводиться судебные разбирательства, должно быть обращение в правоохранительные органы.

Тамара Кармишина соглашается, что Фонд и правда не уполномочен проводить проверки.

«Черный шприц» во время «проверки» деятельности салона«Черный шприц» во время «проверки» деятельности салона
«Черный шприц» во время «проверки» деятельности салона
Фото: Предоставлено читателем RostovGazeta

«А моя общественная организация имеет полное право вести общественный контроль в рамках защиты прав потребителя. В частности, мы можем изучить нюансы качества оказания услуги — посмотреть документы на аппараты, ознакомиться с образованием врача. То есть изучить то, что косметологи обязаны показать любому человеку», — сообщает директор Фонда.

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С красивой прической и макияжем

Эксперты приходят к выводу, что после отъезда «Черного шприца» из Ростова ситуация в донской косметологии не изменилась. Все продолжают работать, будто ничего и не произошло.

Разве что многие судачат о появлении на страницах Фонда видео. На них якобы донские косметологи с красивыми прическами и макияжем делятся достижениями в работе салона.

«Дело в том, что, собираясь на работу, косметолог никогда не наряжается, как на парад. И не делает красивую прическу. Все же понимают, что работать приходится в медицинском халате, шапочке и маске. Мне кажется, что эти видео многое объясняют», — делится подозрениями Ирина.

Но тут уж, как говорится, собственное мнение иметь не запрещается.

Все только начинается

Тем не менее в Ростове остались косметологи, которые не только не знали о появлении «Черного шприца», но и никогда не слышали об их существовании.

«Я не знаю кто это такие. Никаких проверок не боюсь. Хотят — пусть приходят, я не скрываюсь», — констатирует косметолог салона Елена.

«Я не знаю кто это такие. Никаких проверок не боюсь. Хотят — пусть приходят, я не скрываюсь», — констатирует косметолог салона Евгения [имя изменено по ее просьбе].«Я не знаю кто это такие. Никаких проверок не боюсь. Хотят — пусть приходят, я не скрываюсь», — констатирует косметолог салона Евгения [имя изменено по ее просьбе].
«Я не знаю кто это такие. Никаких проверок не боюсь. Хотят — пусть приходят, я не скрываюсь», — констатирует косметолог салона Евгения [имя изменено по ее просьбе].
Фото: 1MI

Нехитрый анализ ситуации показывает, что зоной внимания Фонда вероятно обделяются те, у кого нет аккаунта в соцсетях, и кто не имеет ни одного недовольного клиента.

Тамара Кармишина подчеркивает, что обращений от пострадавших из Ростова у «Черного шприца» накопилось много. По ее словам, есть и очень «тяжелые», с обезображенными лицами и инвалидностями.

«Всем постараемся помочь. Планируем новый визит. Скорее всего, в Ростове откроем постоянное представительство наших активистов при поддержке казачьих патрулей, — делится планами активистка. — У нас очень хорошо работает система вербовки „тайных пациентов“, которые получают зарплату за визиты в подозрительные клиники и салоны красоты. И среди ростовчан много желающих принять в этом участие».

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