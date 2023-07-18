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Шестилетняя девочка пропала в Шахтах после общения с мужчиной в очках

18 июля 2023, 19:12
Фото: Pxhere
Шестилетняя девочка пропала в Шахтах после общения с мужчиной в очках
Шестилетняя Алиса Белая из Шахт пропала, и в настоящее время проводятся масштабные поисковые операции, включая кинологов и отряды людей, после того как она была видена последний раз с незнакомым мужчиной, пишет телеграм-канал Don_Mash.

Более 150 человек ищут шестилетнюю Алису Б. из Шахт. На данный момент специальные собаки, поисковые группы и люди сами охватывают территорию города в поисках девочки.

В социальных сетях распространяется видео с камер наблюдения в одном из магазинов города, в котором незнакомый мужчина в темных очках покупает малышке сладости. После этого девочку никто не видел. Родители предполагают, что он мог похитить их дочь.

В социальных сетях распространяется видео с камер наблюдения в одном из магазинов города, в котором незнакомый мужчина в темных очках покупает малышке сладости
Видео: T. me/rostoday
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Фото: 161.ry

В тот день девочка играла на площадке рядом с бабушкой. Однако, бабушка временно ушла домой, чтобы забрать своего младшего внука на прогулку. Когда она вернулась, Алисы не было нигде.

Ранее сообщалось, что в Ростове за три дня два ребенка выпали из окон.

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