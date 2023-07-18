Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Более 150 человек ищут шестилетнюю Алису Б. из Шахт. На данный момент специальные собаки, поисковые группы и люди сами охватывают территорию города в поисках девочки.
В социальных сетях распространяется видео с камер наблюдения в одном из магазинов города, в котором незнакомый мужчина в темных очках покупает малышке сладости. После этого девочку никто не видел. Родители предполагают, что он мог похитить их дочь.
В тот день девочка играла на площадке рядом с бабушкой. Однако, бабушка временно ушла домой, чтобы забрать своего младшего внука на прогулку. Когда она вернулась, Алисы не было нигде.
Ранее сообщалось, что в Ростове за три дня два ребенка выпали из окон.