Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Местных жителей предупредили о ливнях и граде, которые могут начаться с утра в среду, 19 июля. Такая погода будет сохраняться до вечера.
Кроме того, возможно усиление ветра до 24 метров в секунду. По информации синоптиков, температура воздуха в регионе составит 29 градусов.
В четверг и пятницу воздух прогреется до 30 градусов, а на выходных может потеплеть до 31 градуса. Осадков в этот период не ожидается.
Ранее в Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.