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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за урагана до 19 июля

18 июля 2023, 14:51
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за урагана до 19 июля
В Ростовской области до конца среды будет действовать штормовое предупреждение из-за плохой погоды, предупредили в УМЧС по региону.

Местных жителей предупредили о ливнях и граде, которые могут начаться с утра в среду, 19 июля. Такая погода будет сохраняться до вечера.

Кроме того, возможно усиление ветра до 24 метров в секунду. По информации синоптиков, температура воздуха в регионе составит 29 градусов.

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В четверг и пятницу воздух прогреется до 30 градусов, а на выходных может потеплеть до 31 градуса. Осадков в этот период не ожидается.

Ранее в Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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