Сотрудники Tele2 поделятся опытом с начинающими IT-специалистами

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
IT-специалисты компании проведут мастер-класс и поделятся знаниями о создании и внедрении современных цифровых продуктов в сфере телекоммуникаций.
В Ростове-на-Дону в 7 раз IT-фабрика открыла двери для будущих программистов. Мини-лагерь, направленный на знакомство со сферой информационных технологий, соберет подростков в возрасте от 14 до 17 лет из разных городов Юга России. Для них будет проведена авторская обучающая программа «Веб-дизайн и разработка». Кроме того, участников ждут разнообразные встречи и мастер-классы, тренинги личностного роста, которые позволят глубже окунуться в современную специальность.
Tele2 выступит партнером IT-фабрики. В рамках программы сотрудники Центра компетенций цифровых решений компании проведут мастер-класс на тему «Развитие сервисов самообслуживания абонентов Tele2». Эксперты расскажут о том, как устроено взаимодействие в подразделении, как распределены функции и ответственность между инженерами и командами на разных этапах работы, развенчают профессиональные мифы.
Кроме того, профильные специалисты подробно расскажут об отдельных направлениях полного цикла создания цифрового продукта: с чего начинается разработка, как происходит тестирование, каким образом с технической точки зрения в дальнейшем поддерживается стабильное функционирование сервисов. После завершения выступления у ребят будет возможность пообщаться со спикерами и задать им все интересующие вопросы как по теме презентации, так и в целом о профессии.
Евгений Солонченко, коммерческий директор МР «Юг» Tele2:
«Tele2 является высокотехнологичной компанией, которая на регулярной основе представляет новые современные цифровые продукты, влияющие на рынок телекоммуникаций. Наши сервисы позволяют клиентам сделать использование сотовой связи максимально кастомизированным, индивидуальным и удобным. У нас накоплена огромная экспертиза и мы готовы ей делиться с ребятами, которые всерьез увлечены информационными технологиями. Мы надеемся, что выступление наших коллег окажется полезным и подогреет интерес к IT-разработке именно в перспективном сегменте телекоммуникаций и связи».
Проект реализуется при поддержке Министерства общего и профессионального развития Ростовской области, Министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики, а также ведущих компаний региона в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и бизнеса.
Реклама ООО «Т2 МОБАЙЛ»