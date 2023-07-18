Сотрудники Tele2 поделятся опытом с начинающими IT-специалистами

Кроме того, профильные специалисты подробно расскажут об отдельных направлениях полного цикла создания цифрового продукта: с чего начинается разработка, как происходит тестирование, каким образом с технической точки зрения в дальнейшем поддерживается стабильное функционирование сервисов. После завершения выступления у ребят будет возможность пообщаться со спикерами и задать им все интересующие вопросы как по теме презентации, так и в целом о профессии.