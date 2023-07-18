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Published Сегодня, 13:18

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Спасатель Белков рассказал, как добраться из Ростова в Крым по новым территориям

18 июля 2023, 13:18
Фото: Miletanto/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Спасатель рассказал, как без проблем добраться из Ростова в Крым по суше
Из-за теракта на Крымском мосту автомобилистам предложили добираться до полуострова сухопутной дорогой через новоприсоединенные территории. Спасатель Артем Белков рассказал RostovGazeta, что сухопутная дорога по Мелитопольскому шоссе на сегодняшний день безопаснее, чем переезд по мосту.

По словам спасателя, если власти приняли решение перенаправить транспортный поток туда — значит, они уверены в стабильности ситуации и постараются защитить альтернативный путь к полуострову, чтобы он не оказался отрезан от материка.

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Артем Белков добавляет, что в случае аварийной ситуации на Крымском мосту автомобилисты рискуют упасть в воду с большой высоты.

«На сухопутной дороге такой исход исключен. В добавок, там работают пункты пропуска, на которых проверяют авто и могут запретить движение потенциально опасным личностям», — говорит эксперт.

Перед поездкой он советует запастись едой и водой, чтобы во время очередей в пропускных пунктах не нужно было искать магазин и страдать от обезвоживания.

Ранее RostovGazeta писала о том, что восстановлено автобусное сообщение из Ростовской области в Крым.

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#Крымский мост#Крым#Доехать из Ростова в Крым#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Анна Ивченко
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