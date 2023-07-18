Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
По словам спасателя, если власти приняли решение перенаправить транспортный поток туда — значит, они уверены в стабильности ситуации и постараются защитить альтернативный путь к полуострову, чтобы он не оказался отрезан от материка.
Артем Белков добавляет, что в случае аварийной ситуации на Крымском мосту автомобилисты рискуют упасть в воду с большой высоты.
«На сухопутной дороге такой исход исключен. В добавок, там работают пункты пропуска, на которых проверяют авто и могут запретить движение потенциально опасным личностям», — говорит эксперт.
Перед поездкой он советует запастись едой и водой, чтобы во время очередей в пропускных пунктах не нужно было искать магазин и страдать от обезвоживания.
Ранее RostovGazeta писала о том, что восстановлено автобусное сообщение из Ростовской области в Крым.