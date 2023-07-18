Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
Напомним, что шестилетняя девочка Алиса Б. из Шахт пропала днем 18 июля. Малышка гуляла на детской площадке с бабушкой, в какой-то момент она зашла домой, чтобы вывести на прогулку младшего братика девочки. Когда бабушка вернулась, ребенка на площадке уже не было.
Камеры видеонаблюдения в одном из магазинов зафиксировали, как незнакомый мужчина в темных очках покупает Алисе сладости. После этого девочку никто не видел. Родители уверены, что незнакомец украл их ребенка.
В настоящее время юную шахтинку разыскивают родные, полиция и волонтеры. Всего более 150 человек.
Приметы Алисы: рост около 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч, собраны в два хвоста, глаза голубые. Была одета: оранжевый или бежевый топ, джинсовые шорты, при себе имела рюкзак светлого цвета.
Приметы мужчины, который попал на камеры наблюдения вместе с девочкой: рост
180 см, короткая стрижка, среднее телосложение. Был одет: голубые джинсовые шорты, синяя футболка с коротким рукавом, кроссовки черного цвета с белыми вставками на белой подошве, солнцезащитные очки.