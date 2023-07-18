Напомним, что шестилетняя девочка Алиса Б. из Шахт пропала днем 18 июля. Малышка гуляла на детской площадке с бабушкой, в какой-то момент она зашла домой, чтобы вывести на прогулку младшего братика девочки. Когда бабушка вернулась, ребенка на площадке уже не было.