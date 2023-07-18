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Стали известны обстоятельства, при которых в Шахтах пропала шестилетняя девочка

18 июля 2023, 19:53
Фото: Pxhere
Стали известны обстоятельства, при которых в Шахтах пропала шестилетняя девочка
Шестилетнюю Алису из Шахт до исчезновения видели с незнакомым мужчиной в солнечных очках, он покупал малышке сладости, пишет телеграм-канал Don_Mash.

Напомним, что шестилетняя девочка Алиса Б. из Шахт пропала днем 18 июля. Малышка гуляла на детской площадке с бабушкой, в какой-то момент она зашла домой, чтобы вывести на прогулку младшего братика девочки. Когда бабушка вернулась, ребенка на площадке уже не было.

Камеры видеонаблюдения в одном из магазинов зафиксировали, как незнакомый мужчина в темных очках покупает Алисе сладости. После этого девочку никто не видел. Родители уверены, что незнакомец украл их ребенка.

В настоящее время юную шахтинку разыскивают родные, полиция и волонтеры. Всего более 150 человек.

Хабарова, 16 в Шахтах Хабарова, 16 в Шахтах
Фото: КВУ Шахты. ВК.

Приметы Алисы: рост около 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч, собраны в два хвоста, глаза голубые. Была одета: оранжевый или бежевый топ, джинсовые шорты, при себе имела рюкзак светлого цвета.

Приметы мужчины, который попал на камеры наблюдения вместе с девочкой: рост
180 см, короткая стрижка, среднее телосложение. Был одет: голубые джинсовые шорты, синяя футболка с коротким рукавом, кроссовки черного цвета с белыми вставками на белой подошве, солнцезащитные очки.

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#Шахты#Пропажа#Девочка#Алиса Б.#Незнакомый мужчина#Солнечные очки#Сладости#Видеонаблюдение#Родители#Полиция#Волонтеры#Телосложение#Волосы#Одежда
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