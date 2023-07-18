Стали известны подробности ареста в СИЗО экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Telegram-канал Don_Mash объявил, что с 18 июля по 17 сентября бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева будет находиться в СИЗО по решению Басманного суда Москвы.
Напомним, что женщина является подозреваемой в деле о взяточничестве, возбужденном по требованию главы Следственного Комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты обысков в домах самой Золотаревой и ее бывшего заместителя Татьяны Юровой, которые позволили обнаружить у судей предметы роскоши и наличные средства, источник происхождения которых подтвердить не представляется возможным.