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Стали известны подробности ареста в СИЗО экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

18 июля 2023, 15:50
Фото: 1MI
Стали известны подробности ареста экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой
Бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву отправили в СИЗО до 17 сентября, подробностями поделился местный Telegram-канал.

Telegram-канал Don_Mash объявил, что с 18 июля по 17 сентября бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева будет находиться в СИЗО по решению Басманного суда Москвы.

Экс-председателя Ростовского облсуда Золотареву поместили под арест до 17 сентября
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Напомним, что женщина является подозреваемой в деле о взяточничестве, возбужденном по требованию главы Следственного Комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты обысков в домах самой Золотаревой и ее бывшего заместителя Татьяны Юровой, которые позволили обнаружить у судей предметы роскоши и наличные средства, источник происхождения которых подтвердить не представляется возможным.

После обысков Елена Золотарева подала в отставку, и ей не удалось сохранить статус судьи, и женщина решила свести счеты с жизнью. Ее госпитализировали, а на днях Золотареву забрали в Москву с больничной койки для дачи показания и участия в допросе.

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