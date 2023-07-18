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Супружеская пара из Сальска морила голодом и избивала пятерых приемных детей

18 июля 2023, 14:45
Фото: 1MI
Супружеская пара из Сальска морила голодом и избивала пятерых приемных детей
В Сальске супружеская пара предстанет перед судом за то, что морила детей голодом и избивала их, подробностями поделились в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

В Следственном управлении рассказали, что причиной судебных разбирательств стало подозрение в жестоком обращении с приемными детьми семейной пары из Сальска.

По информации следователей, приемные родители плохо выполняли обязанности по воспитанию пяти приемных детей. Несовершеннолетние систематически переживали побои, недоедали и голодали, им не обеспечивали необходимые бытовые условия для жизни и причиняли психические и физические страдания.

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О пережитом детьми стало известно только после того, как двое дети сбежали из дома и их начали искать правоохранительные органы. Свой поступок дети объяснили насилием со стороны своих приемных родителей, которые жестоко обращались с несовершеннолетними.

В отношении супружеской пары завели уголовное дело, детей у них забрали и передали на воспитание в другие семьи. В настоящий момент супругов заключили под стражу, а в суд направили материалы дела для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Ростовской области объявили о планах увеличить размер пособий на воспитание приемных детей.

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