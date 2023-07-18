Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Интернете опубликовали пилотную серию сериала под названием «Местный». По сюжету, на полгода мэром в Таганске становится топ-менеджер московской компании.
«По сценарию, в городе пропал мэр, поэтому приходится идти на такие меры с новым руководителем. Таганрог же стал прообразом города Таганска», — пишет «АиФ-Ростов».
Отмечается, что в сериале снялись Анна Михалкова, Сергей Годин, Леонид Ярмольник. Когда завершатся съемки, пока информации нет.
Напомним, что кассовые сборы в кинотеатрах Ростовской области выросли почти в два раза. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.