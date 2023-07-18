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Таганрог стал прообразом для города в сериале, из которого сбежал мэр

18 июля 2023, 07:27
Фото: donland.ru
Таганрог стал прообразом для города в сериале, из которого сбежал мэр
Таганрог стал прообразом города Таганска, из которого сбежал по сюжету нового сериала, сообщают СМИ.

В Интернете опубликовали пилотную серию сериала под названием «Местный». По сюжету, на полгода мэром в Таганске становится топ-менеджер московской компании.

«По сценарию, в городе пропал мэр, поэтому приходится идти на такие меры с новым руководителем. Таганрог же стал прообразом города Таганска», — пишет «АиФ-Ростов».

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Отмечается, что в сериале снялись Анна Михалкова, Сергей Годин, Леонид Ярмольник. Когда завершатся съемки, пока информации нет.

Напомним, что кассовые сборы в кинотеатрах Ростовской области выросли почти в два раза. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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