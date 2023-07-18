Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Руководитель салона, косметолог Оксана, попросившая изменить ее имя при публикации, рассказывает, что к ней в салон буквально ворвались несколько человек. Дверь практически вырвали. Мужчина схватил медсестру, а женщины стали лазить по шкафам.
«Мне грубили, меня толкали, порвали одежду», — вспоминает Оксана.
Усугубил ситуацию нежданный визит в салон ее несовершеннолетней дочери. Увидев происходящее, девочка сильно испугалась и заплакала.
«Дочка позвонила дедушке — моему отцу. Он — пожилой мужчина с высоким давлением, тоже пришел в салон. Моим родным стали угрожать тем, что меня арестуют», — говорит косметолог.
Собеседница разъясняет, что поводом для визита представителей «Черного шприца» в ростовский салон якобы стала недовольная клиентка, которая в 2020 году «сдувала» губы.
«Она пришла ко мне с огромными некрасивыми губами и попросила что-то сделать. Я провела процедуру, дала ряд советов, но девушка осталась недовольна. Она заявила, что раньше было лучше», — говорит Оксана.
Чем же закончилась проверка ростовских салонов, и с какими результатами Фонд «Черный шприц» уехал из Ростова — читайте в большом подробном материале корреспондента RostovGazeta.