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«Толкали, рвали одежду»: косметолог Ростова рассказала о проверках «Черного шприца»

18 июля 2023, 14:16
Фото: 1MI
«Толкали, рвали одежду»: косметолог Ростова рассказала о проверках «Черного шприца»
В конце июня представители Всероссийского Фонда «Черный шприц» нагрянули в Ростов с целью проверить качество оказываемых косметологами Дона услуг. Проверки были очень агрессивными, больше похожими на рейдерских захват. Об этом RostovGazeta рассказала ростовский косметолог.

Руководитель салона, косметолог Оксана, попросившая изменить ее имя при публикации, рассказывает, что к ней в салон буквально ворвались несколько человек. Дверь практически вырвали. Мужчина схватил медсестру, а женщины стали лазить по шкафам.

«Мне грубили, меня толкали, порвали одежду», — вспоминает Оксана.

Усугубил ситуацию нежданный визит в салон ее несовершеннолетней дочери. Увидев происходящее, девочка сильно испугалась и заплакала.

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«Дочка позвонила дедушке — моему отцу. Он — пожилой мужчина с высоким давлением, тоже пришел в салон. Моим родным стали угрожать тем, что меня арестуют», — говорит косметолог.

Собеседница разъясняет, что поводом для визита представителей «Черного шприца» в ростовский салон якобы стала недовольная клиентка, которая в 2020 году «сдувала» губы.

«Она пришла ко мне с огромными некрасивыми губами и попросила что-то сделать. Я провела процедуру, дала ряд советов, но девушка осталась недовольна. Она заявила, что раньше было лучше», — говорит Оксана.

Чем же закончилась проверка ростовских салонов, и с какими результатами Фонд «Черный шприц» уехал из Ростова — читайте в большом подробном материале корреспондента RostovGazeta.

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