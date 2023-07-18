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Топ-5 необычных арт-пространств в Ростове

18 июля 2023, 09:11
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Топ-5 необычных арт-пространств в Ростове
Лето — отличное время для культурного досуга в Ростове. В городе регулярно проводят выставки, капустники, ставят артхаусные спектакли. О необычных арт-пространствах Ростова в материале RostovGazeta.

Художественная галерея «Ростов»

Художественная галерея «Ростов» находится в центре города, в переулке Соборном, 22. Там регулярно проводят тематические выставки как местные художники, так и деятели искусства из других городов России. Чаще всего экспозиции связаны с современным искусством и стрит-артом. Выставки можно посетить с куратором, который расскажет про работы, их авторов и многое другое. Иногда для лучшего понимания художника в галерее показывают его любимые фильмы, которые так или иначе повлияли на творческое видение творца.

Художественная галерея "Ростов"Художественная галерея "Ростов"
Художественная галерея "Ростов"Художественная галерея "Ростов"
Художественная галерея "Ростов"Художественная галерея "Ростов"
Художественная галерея "Ростов"Художественная галерея "Ростов"
Художественная галерея "Ростов"Художественная галерея "Ростов"
Художественная галерея "Ростов"Художественная галерея "Ростов"
Художественная галерея "Ростов"Художественная галерея "Ростов"
Художественная галерея "Ростов"
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Помимо этого, в арт-пространстве организуют творческие мастерские для детей, квартирники, лектории об искусстве и культуре, уроки по живописи и сценарному искусству, курсы по архитектуре и иллюстрации. Также детей в галерее могут обучить типографике, костюмографике и макетированию. В скором времени там собираются открыть небольшую библиотеку.

Ко всему прочему в галерее просто приятно находиться. Место популярно у любителей эстетичных и необычных фотографий. Что уж говорить, даже оформление уборной там заслуживает отдельного внимания.

Что уж говорить, даже оформление уборной там заслуживает отдельного внимания.Что уж говорить, даже оформление уборной там заслуживает отдельного внимания.
Что уж говорить, даже оформление уборной там заслуживает отдельного внимания.
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

ART BAZAR

ART BAZAR — многофункциональное творческое арт-пространство. Оно находится в уютном дворе на улице Островского, 47. В атмосферу творчества и искусства погружаешься еще на входе. Пространство украшают необычные вывески, работы художников на стенах. Рассматривать там можно буквально каждый метр, любой предмет интерьера и искусства: от неординарных стульев в импровизированном зрительском зале до коллекции галстуков и сделанного из картона детализированного игрушечного домика.

ART BAZARART BAZAR
ART BAZARART BAZAR
ART BAZARART BAZAR
ART BAZARART BAZAR
ART BAZARART BAZAR
ART BAZAR
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

В ART BAZAR проводят выставки, капустники, театральные постановки, моноспектакли, кинопоказы, лекции и концерты музыкальных групп.

Также творческое пространство выступает как площадка для арт-маркетов. На них художники и мастера представляют и продают свои работы. Например, приобрести на таких мероприятиях можно украшения ручной работы, кастомную одежду, предметы интерьера, картины, куклы и даже парфюмерию.

ART BAZARART BAZAR
ART BAZARART BAZAR
ART BAZARART BAZAR
ART BAZARART BAZAR
ART BAZARART BAZAR
ART BAZAR
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Донская публичная библиотека

Вероятно, у многих ростовчан Донская публичная библиотека в последнюю очередь будет ассоциироваться с арт-пространством. Однако в библиотеке проводится множество как интеллектуальных и познавательных мероприятий, так и творческих.

Например, в рамках проекта «Лето в Публичке» ростовчане могут посетить большое количество оперных, неоклассических концертов. Проводились в библиотеке и мероприятия с электронной музыкой.

Также в Публичке регулярно проводят встречи с поэтами и писателями. Там творцы презентуют свои сборники, читают стихи или отрывки из произведений, отвечают на вопросы читателей.

Наконец, в кинозале библиотеки организуют кинолекции. На них режиссеры и другие эксперты смотрят и обсуждают культовые картины.

Донская публичная библиотекаДонская публичная библиотека
Донская публичная библиотекаДонская публичная библиотека
Донская публичная библиотекаДонская публичная библиотека
Донская публичная библиотекаДонская публичная библиотека
Донская публичная библиотекаДонская публичная библиотека
Донская публичная библиотекаДонская публичная библиотека
Донская публичная библиотека
Фото: Донская публичная библиотека ВКонтакте

Кластер 52

Одно из самых популярных в Ростове арт-пространств и мест для коворкинга. Находится кластер на улице Суворова, 52. «Проект агрегирует вокруг себя культурную молодежь, начинающих и сложившихся специалистов, а также малый бизнес», — говорят о пространстве его создатели.

В Кластере часто проводят арт-маркеты. Они включат в себя выставки-распродажи, творческие ярмарки и интерактивные лекции. Также желающим могут предложить, например, изготовить украшение ручной работы, сделать картину из кофейных красок или расписать гипсовые подносы.

Творческие мастер-классы и выставки проходят в Кластере регулярно. Проводят там и мастермайнды — встречи творческого сообщества Ростова. На них писатели, поэты, художники, актеры и другие творцы делятся друг с другом опытом и идеями продвижения своего творчества.

На крыше Кластера можно посетить кинопоказы. Показывают культовые картины там прямо под открытым небом.

Кластер 52 Кластер 52
Кластер 52 Кластер 52
Кластер 52 Кластер 52
Кластер 52
Фото: Кластер 52 Вконтакте

«В порядке»

Книжный магазин «В порядке» находится в Ростове на улице Баумана, 2/12. Как и в случае с ДГПБ, в магазине все ограничивается не только книгами. В некотором плане место действительно стало и арт-пространством.

Посетить там, в первую очередь, можно кинопоказы и лекции о кино и фильмах, книгах и издательском деле, писателях, их жизни и творчестве. Читают лекции ученые, критики, киноведы и литературоведы. С ними же можно обсудить и прочитанную книгу или просмотренный фильм.

Книжный магазин "В порядке"Книжный магазин "В порядке"
Книжный магазин "В порядке"Книжный магазин "В порядке"
Книжный магазин "В порядке"
Фото: "В порядке" Telegram-канал
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